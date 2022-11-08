快訊

恐出現大逆轉！張庭傳銷案聽證會結束 她首發聲「相信祖國」

NBA超級巨星魔獸哈沃德來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

警大校長陳檡文稱進招待所情蒐白狼 警政署長回應

加權指數展現破第一根的轉強！下檔底部型態已出現 後續行情怎麼看？

聯合新聞網／ 萬寶週刊
加權指數展現突破第一根的轉強行情，目前攻上月線，下檔底部型態已經出現，後續行情怎麼看？聯合報系資料照
加權指數展現突破第一根的轉強行情，目前攻上月線，下檔底部型態已經出現，後續行情怎麼看？聯合報系資料照

【撰文/錢冠州】

加權指數展現突破第一根的轉強行情，目前攻上月線，下檔底部型態已經出現，後續行情怎麼看? 大家可以注意錢冠州晚上的語音分析。

作帳行情的佈局就是現在! 瞄準從作帳到資金行情的啟動位置

萬寶投顧錢冠州表示，從目前的時間點來看，進入即將年底到明年初的行情，這個時候作帳行情將逐漸啟動，台股行情悶了將近十多個月!同樣法人或大戶也將把績效向上拉抬，這裡面的主角會是誰呢?當然是股本輕薄短小的中小型業績股，最好也能夠搭破明年產業向上題材!

錢冠州持續看好Type-C明年有機會在蘋果開始使用相關產品後迎來產業回升的行情，指標股創惟(6104)就持續看好，技術面也出現打底向上的走勢。

錢冠州提到，今天也佈局了看好明年最受匯晶圓代工尖端製程概念股宜特(3289)，宜特盤中劇烈震盪!但盤中大漲7%以上再創波段新高，台積電的1奈米在台灣，也表示尖端製程受惠至少2~3年好光景，宜特波段目標在哪?震盪洗盤你該怎麼做?

錢冠州指出，他的單股特別會員，今天全力買進一檔專注於處理器IP的相關廠商，美對中半導體升級，這檔股票非但不受影響甚至未來可能受惠，如今波段大底完成，你買不買呢?

延伸閱讀

大選陰謀論籠罩 共和黨參選者選後是否承認結果？

最牛一輪／宜特績優 台新24亮眼

Fed進入到「又慢又久」台股操作要靈活進出！貨櫃會不會有破底行情？

宜特、華通 可挑長天期

相關新聞

加權指數展現破第一根的轉強！下檔底部型態已出現 後續行情怎麼看？

加權指數展現突破第一根的轉強行情，目前攻上月線，下檔底部型態已經出現，後續行情怎麼看? 大家可以注意錢冠州晚上的語音分析

蔡明彰觀點：升息更久更長 更要鎖定貨真價實成長股

萬寶投顧蔡明彰強調，11月2日聯準會利率決策會議後的聲明，定調未來升息幅度將放緩，但打壓通膨的決心更堅強，未來升息的最終利率更高，且時間更久

Fed進入到「又慢又久」台股操作要靈活進出！貨櫃會不會有破底行情？

聯準會如預期升息3碼，但是會後記者會卻仍顯示出極鷹派的態度，使國際股市紛紛重挫…

雷虎T-400長程無人機 進軍國防工業

俄烏軍事衝突&共軍不斷穿越中台海線

財報週來了 封測族群要選誰？

FED 11/2即將作出利率走向，目前確定11月將升息三碼，但市場關注12月的升息展望，道瓊反彈大漲4000點，反而那斯達克、費半跟不上

4檔軟板廠Q3財報硬起來

今年以來電子的成長趨勢飽受爭議，由於印刷電路板(PCB)產業涉及的範圍包羅萬象，因此從疫情爆發時的供不應求，到後期解封的供過於求，PCB產業一直被市場放大檢視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。