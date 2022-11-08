加權指數展現破第一根的轉強！下檔底部型態已出現 後續行情怎麼看？

【撰文/錢冠州】

加權指數展現突破第一根的轉強行情，目前攻上月線，下檔底部型態已經出現，後續行情怎麼看? 大家可以注意錢冠州晚上的語音分析。

作帳行情的佈局就是現在! 瞄準從作帳到資金行情的啟動位置

萬寶投顧錢冠州表示，從目前的時間點來看，進入即將年底到明年初的行情，這個時候作帳行情將逐漸啟動，台股行情悶了將近十多個月!同樣法人或大戶也將把績效向上拉抬，這裡面的主角會是誰呢?當然是股本輕薄短小的中小型業績股，最好也能夠搭破明年產業向上題材!

錢冠州持續看好Type-C明年有機會在蘋果開始使用相關產品後迎來產業回升的行情，指標股創惟(6104)就持續看好，技術面也出現打底向上的走勢。

錢冠州提到，今天也佈局了看好明年最受匯晶圓代工尖端製程概念股宜特(3289)，宜特盤中劇烈震盪!但盤中大漲7%以上再創波段新高，台積電的1奈米在台灣，也表示尖端製程受惠至少2~3年好光景，宜特波段目標在哪?震盪洗盤你該怎麼做?

錢冠州指出，他的單股特別會員，今天全力買進一檔專注於處理器IP的相關廠商，美對中半導體升級，這檔股票非但不受影響甚至未來可能受惠，如今波段大底完成，你買不買呢?