Fed進入到「又慢又久」台股操作要靈活進出！貨櫃會不會有破底行情？
【撰文/錢冠州】
聯準會如預期升息3碼，但是會後記者會卻仍顯示出極鷹派的態度，使國際股市紛紛重挫…
加權指數來回打底居多:
在國際環境持續嚴峻的情況下，台股短期要大幅上攻似乎並不容易，但是在經過六千點左右的波段下跌過後，這裡也不應該太過悲觀，11/2~11/3美國聯準會的會議及會後態度顯得關鍵，顯示FED鷹派與資金收縮還是進行式，那麼台股將何去何從呢?短線市場雖然受到震盪壓抑，但是如果看台股長線，我們就以月線圖來觀察，目前已經來到約略5年線的位置，就如同在月線圖中紅色的曲線，而10年線大約在一萬一千點附近，也就是圖表中的藍色線。
從過去台股在利空拉回的過程中，大約到5年線就能夠初步獲得止跌，然而碰觸5年線後通常也不容易馬上就走出回升行情，而是一波橫向震盪，少數在大環境更為嚴峻的情況下會碰觸到10年線，然而，也都是相對低檔的時刻!
那麼後續的台股預估仍會以橫向打底為主，這時的選股策略就很重要，以具有本質面優質且股價在相對低位階的個股就可以期待。
多空有據，跌深中小型股仍有機會，另外注意放空標的!
鮑威爾再度宣告聯準會偏鷹還要很久一段時間，這給了市場震撼，美元指數開始明顯走強，那麼對於新台幣走勢來說就又造成壓力，今天的權值股就相對疲弱，包含台積電(2330)走低，海運股則在這個波段反彈疲弱，因此今天也就退出了陽明(2609)，並且找了萬海(2615)來建立融券部位，如果運價持續向下，貨櫃股的景氣循環趨勢會不會回到原點呢?這是相當要留意的問題。
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