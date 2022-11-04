快訊

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

LINE改版解痛苦！「語音訊息」免從頭聽到尾 還更新1功能獨享蘋果iOS

Fed進入到「又慢又久」台股操作要靈活進出！貨櫃會不會有破底行情？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/錢冠州】

聯準會如預期升息3碼，但是會後記者會卻仍顯示出極鷹派的態度，使國際股市紛紛重挫…

加權指數來回打底居多:

在國際環境持續嚴峻的情況下，台股短期要大幅上攻似乎並不容易，但是在經過六千點左右的波段下跌過後，這裡也不應該太過悲觀，11/2~11/3美國聯準會的會議及會後態度顯得關鍵，顯示FED鷹派與資金收縮還是進行式，那麼台股將何去何從呢?短線市場雖然受到震盪壓抑，但是如果看台股長線，我們就以月線圖來觀察，目前已經來到約略5年線的位置，就如同在月線圖中紅色的曲線，而10年線大約在一萬一千點附近，也就是圖表中的藍色線。

從過去台股在利空拉回的過程中，大約到5年線就能夠初步獲得止跌，然而碰觸5年線後通常也不容易馬上就走出回升行情，而是一波橫向震盪，少數在大環境更為嚴峻的情況下會碰觸到10年線，然而，也都是相對低檔的時刻!

那麼後續的台股預估仍會以橫向打底為主，這時的選股策略就很重要，以具有本質面優質且股價在相對低位階的個股就可以期待。

多空有據，跌深中小型股仍有機會，另外注意放空標的!

鮑威爾再度宣告聯準會偏鷹還要很久一段時間，這給了市場震撼，美元指數開始明顯走強，那麼對於新台幣走勢來說就又造成壓力，今天的權值股就相對疲弱，包含台積電(2330)走低，海運股則在這個波段反彈疲弱，因此今天也就退出了陽明(2609)，並且找了萬海(2615)來建立融券部位，如果運價持續向下，貨櫃股的景氣循環趨勢會不會回到原點呢?這是相當要留意的問題。

延伸閱讀

台股收盤失守萬三 法人：指數較國際股市抗跌

台股下跌113.57點 三大法人賣超120.06億元

中信兩檔台股ETF 11月16日除息各配息0.1元

Fed鷹氣不減 台股承壓 櫃買強過大盤

相關新聞

Fed進入到「又慢又久」台股操作要靈活進出！貨櫃會不會有破底行情？

聯準會如預期升息3碼，但是會後記者會卻仍顯示出極鷹派的態度，使國際股市紛紛重挫…

雷虎T-400長程無人機 進軍國防工業

俄烏軍事衝突&共軍不斷穿越中台海線

財報週來了 封測族群要選誰？

FED 11/2即將作出利率走向，目前確定11月將升息三碼，但市場關注12月的升息展望，道瓊反彈大漲4000點，反而那斯達克、費半跟不上

4檔軟板廠Q3財報硬起來

今年以來電子的成長趨勢飽受爭議，由於印刷電路板(PCB)產業涉及的範圍包羅萬象，因此從疫情爆發時的供不應求，到後期解封的供過於求，PCB產業一直被市場放大檢視。

11月醞釀反彈，選誰？

半導體先前受惠疫情紅利，近兩年業績大幅成長，但景氣反轉飛快，先前漲多的IC設計股價如溜滑梯般，漲最多卻也跌最兇

綠能、電動車獲政策加持

台股周二(11/01)收 13037 點，上漲87 點，成交量1538 億；台股連續二天收紅，金管會主委提到: 台股的基本面佳，殖利率5%以上，本益比不到10倍，顯然被低估，台股現在處於超跌段，後面兩個月，可望就有超額利潤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。