波段低檔即將浮現！半導體具備抄底價值

【撰文／錢冠州】

過去兩週左右的台股指數大約就在12600~13000區間震盪，而這段時間環繞台股的利多包含通膨嚴峻、能源價格高檔、新台幣持續貶值、中港股市重挫及中國20大之後走向集權之路，台海戰爭風險增加等不確定因素！

在諸多利空環伺的前提下，其實我們不要忘了，台股今年初從18619下跌以來，已經跌了10個月及將近6000點左右的幅度，波段跌幅已經相當深，所以在現階段的行情中，市場並未再出現連續性重挫的景象，取而代之則是上下洗盤震盪築底的走勢！ 而從大盤的籌碼來說，市場融資餘額僅在一千六百餘億的水準，可說散戶籌碼被清洗的相當乾淨！ 這也為未來的反彈或回升行情做足準備。

美國股市主要市場已經明確轉強，道瓊指數在十月初29000點附近落底，而目前已經來到33000點左右，彈幅達到一成左右，NASDAQ則在11500點以下形成底部型態！ 這顯示美國股市在技術面已經浮現轉強契機！ 搭配訊息面，美國聯準會仍在11月的會議升息3碼，但在接下來的12月份例會就可能僅升息2碼，今年底到明年初的目標利率約在4.5%~4.75%的水準，而後大約就維持這樣的利率水準小幅波動！ 若如此，那麼對於全球股市及台股將是相當的利多展現！ 因為資金流動再度出現轉折，對台股來說，外資也將出現轉向，那麼對於指數相關概念股或權值股，將迎來反彈契機！