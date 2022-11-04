4檔軟板廠Q3財報硬起來

【撰文／賴建承】

今年以來電子的成長趨勢飽受爭議，由於印刷電路板(PCB)產業涉及的範圍包羅萬象，因此從疫情爆發時的供不應求，到後期解封的供過於求，PCB產業一直被市場放大檢視。依照不同的原料種類，可區分為「不可活動的」硬質印刷電路板、「可活動的」軟性印刷電路板、承載IC並保護電路的IC載板。根據台灣電路板協會(TPCA)統計，9月PCB上市櫃營收月增9.8%、年增17.38%，累計前9月營收年增15.77%，主要受惠於下半年為電子旺季，加上蘋果新機發表、5G、雲端運算、高速高頻、車電等應用。PCB中的軟板因具有輕薄、可撓性，更被視為潛力成長的產品應用之一，因此，軟板的成長最為顯著，軟板廠9月營收月增19.86%、年增34.06%，硬板/載板則是月增5.3%、年增10.39%，顯示軟板廠第三季財報與Q4展望性值得期待，其中蘋果供應鏈的臻鼎- KY(4958)、台郡(6269)將是指標。蘋果第三季營收901.5億美元，年成長8.1%；其中，iPhone營收426.3億美元，年增9.7%、Mac營收115億美元，年增25%，故相關蘋果供應鏈不容小覷。

臻鼎-KY打出雙底，外資買

由於蘋果新機銷售狀況仍火熱，帶動軟板廠9月營收表現強勁，軟板市佔率第一的臻鼎-KY 9月營收202.7億元，月增22.6%、年增31.2%，累計前9月營收達1185億元、年增20.2%，創新高。受惠新手機拉貨動能強，加上汽車、伺服器等新品也開始投產，營收將持續走高至11月，第四季將是今年營運最高的一季。此外，臻鼎-KY持有鵬鼎71.8%，鵬鼎前三季稅後獲利人民幣32.6億，年增94.69%，EPS貢獻度達約11元。臻鼎-KY今年EPS估13.2元，本益比8倍，外資買盤不斷持續，MACD柱狀圖翻紅，形態上也在年線附近打出雙底，一旦季線或頸線有效突破，波段行情可期。