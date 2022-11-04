財報週來了 封測族群要選誰？

【撰文／黃清照】

FED 11/2即將作出利率走向，目前確定11月將升息三碼，但市場關注12月的升息展望，道瓊反彈大漲4000點，反而那斯達克、費半跟不上，半導體族群真的不行了嗎？也因為台股與那斯達克、費半連動性較高，導致這波台股反彈也不強勢，不過，市場信心已經稍微恢復了，加上美股財報週即將到來，悲觀市場如果優於預期，那就有築底向上的可能，甚至未來若有更大利空，倘若出現利空出盡，那正式中長線布局的好時機了。今年剩下兩個月，現在要布局什麼股才能趨吉避凶呢？我認為半導體當中的封測族群是最低估的產業之一。

封測股當中的龍頭廠日月光投控上月召開法說會，Q3合併營收1886.26億元，創下歷史新高，季增18%、年增25%；Q3 EPS 4.03元，累計前三季賺10.73元，賺逾一個股本。先前我有提過，封測股今年難逃下修財測的問題，日月光因為是龍頭廠，下修幅度較少，110年賺14.84元，萬寶團隊估今年14.2元，雖然無法維持成長，但仍接近持平狀況。我認為最強的封測股是台星科(3625)，日前公告Q3賺1.82元，累計前三季5.79元，年成長188%，近年來因為台星科積極與客戶合作，並調整產品組合，同時持續發展新產品因應。在高速運算產品應用方面，將擴大區塊鏈、人工智慧、互聯網市場占有率，同時積極爭取大數據、雲端運算等商機。車用電子產品與第三代半導體需求方面，台星科看好電動車興起帶動車用IC買氣，環保節能以及功率效能議題帶動第三代半導體氮化鎵(GaN)需求，公司提供封裝／測試完整Turn-key服務，同時也推出高階封裝新品，盼能降低景氣循環帶來的衝擊。台星科去年賺2.89元，萬寶預估今年將賺7元，如此股價僅42.7元，本益比僅6.1倍，實屬低估，11/1股價跳空強勢站回季線。