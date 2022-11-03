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趙少康提「竹市換北市」 朱立倫曝「一前提」揭可能性

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

綠能、電動車獲政策加持

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股周二(11/01)收 13037 點，上漲87 點，成交量1538 億；台股連續二天收紅，金管會主委提到: 台股的基本面佳，殖利率5%以上，本益比不到10倍，顯然被低估，台股現在處於超跌段，後面兩個月，可望就有超額利潤。

美國聯準會在今年3月升息1碼，為2018年以來首次升息。聯邦資金利率於2020年至2022年長達2年時間維持在趨近於零的區間，是為了增加市場資金流動性，並且對抗新冠肺炎所帶來的經濟衝擊。今年6月通膨率年增9.1%，達到40年來最高點，消費者信心指數卻創歷史新低。聯準會一面倒向鷹派，因為通貨膨脹速度已經超乎想像的高，即便美國總統拜登出面滅火，表示通貨膨脹數據年久失修，已經跟不上現代的生活方式，指標需調整，但是美股跌跌不休，空方勢力日益高漲，是投資人所不樂見的。

聯準會(Fed)為抑制通貨膨脹，今年5度調高利率，且連3次例會決議升息3碼(0.75個百分點)，速度為1980年代以來之最，目前聯邦資金利率目標區間為3%至3.25%。美國升息速度之快，導致亞洲貨幣一面倒的貶值，美元指數不斷創高，亞洲股市都成了外資的提款機而重挫。這樣的升息對於抑制通貨膨脹有效嗎?上週五最新公布的聯準會(Fed)所偏好通膨指標，核心個人消費支出(PCE)物價指數上個月年增幅又升破5％，逼近40年高檔，顯示通膨壓力仍居高不下。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1514期】

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