11月醞釀反彈，選誰？

【撰文／王榮旭】

半導體先前受惠疫情紅利，近兩年業績大幅成長，但景氣反轉飛快，先前漲多的IC設計股價如溜滑梯般，漲最多卻也跌最兇，如創惟自高點333.5元跌到74.9元，跌幅超過七成，10/24公佈9月自結僅小賺 0.01元，股價不跌反漲，短線跌過頭也是會反彈，尤其現在指數已與季線乖離過大，隨時都有一波反彈波，但搶反彈該如何搶？現階段美台利差持續擴大，本周FOMC將召開貨幣政策會議，市場預期升息3碼，央行升息力道跟不上，外資持續提款，台積電股價就難有表現，何時能站穩四百是關鍵，大型股漲不動，內資、法人重心擺在中小型股，這裡提醒投資人須留意判斷，是主流出現或是跌深反彈？大盤成交量不足，須有主流股帶頭。

檢測股宜特領漲，致茂有望跟上

檢測、安防股領先創高，我認為可以多加留意，上期推介的檢測股宜特這波走勢最強，不僅領先大盤站回所有均線，股價突破2020年高點77.8元衝上8字頭，9月營收3.27億創歷史次高，前三季營收27.61億創歷史新高，前三季EPS已達5元，相比去年EPS 2.02元，全年估6元水準，第四季設備進廠後有助提升公司營收，MA產能增加約3~4成，明年將持續擴產，Q4業績有望續攀升，投信今年以來買超1.06萬張，但高檔出量短線漲多熄火。另一檔檢測股致茂(2360)業績同樣表現強勁，前三季獲利已超過一個股本，同樣超車去年9.96元水準，隨著電動車EV檢測及半導體SLT成長趨勢，量測及自動化檢測設備需求強勁，明年業績持續看旺，投信今年以來大買1.1萬張，股價位階相對低，可逢低布局。

晶睿受惠題材激勵，股價站回所有均線

美國擴大對中國晶片制裁，去中化效應延燒治安防產業，近年來中國業者快速崛起，此次美國安防設備銷售禁令，台廠有機會受惠轉單，晶睿營收有5成銷往美國，受惠題材效應領先發酵，11/1攻上漲停147元挑戰9月高點151元，投信今年買超2028張，前三季獲利5.3元相比去年全年2.17元倍增，今年全年獲利估6元以上，在美FCC擬全面禁用中國設備，股價具有想像空間。