雷虎T-400長程無人機 進軍國防工業

俄烏軍事衝突&共軍不斷穿越中台海線，帶動國土防衛及監控的中大型無人機商機，國內無線電遙控模型大廠雷虎科技(8033.TW)研發「無人直升機T-400」正式通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計劃」審議，正式進軍全球國防軍工產業。

經濟部為配合推動「國防及戰略產業」朝向軍民整合發展，成立「國防科技產業發展審議會」，針對國防需求，選定「航太鍛造技術開發」、「軍民通用無人機」作為推動項目，以發展符合台灣軍事戰略需求的技術與產品。本次審議專案中，雷虎科技提出的尖端長程無人直升機計劃，獲得經濟部支持唯一通過審議。

雷虎科技表示，將以30個月的時間，研發這款「T-400」的無人直升機，目前計劃該機規劃為「多用途」使用，重量可達150公斤以上、作戰半徑200公里，「T-400」旋翼直徑達4.2公尺，採用碳纖維及航空鋁材輕量化結構，可搭載相位陣列雷達(AESA)及高倍率雙光攝影機，飛行時間可長達6小時，同時具備「群飛通訊」功能，結合中華電信核網衛星設備、MEC邊緣運算平台，在通訊中斷的緊急情況下，可迅速恢復災區及戰區的通訊網絡，除可進行遠洋漁業探勘及貨物運輸等任務外，戰時亦可配置於船艦上進行偵搜、保護或搭載防衛武器進行「不對稱作戰」等國防軍事用途。雷虎科技預告，原型機預計在明年8月的「台北國防航太展」亮相。

雷虎科技先前即曾與中華電信合作演練多款無人機型，包括T-250緊急部署移動型空中基地台系統、T-250緊急醫療物資運輸無人直升機、T200天眼5G轉播無人機等。其中，T-250兩款可用於包括災區現場物資運送、搶救、通訊聯繫及軍方後勤補給等層面。

此外，雷虎科技(8033.TW)還有水下及水面無人載具、無人地面探測車等產品開發，進入國防軍工產業後可協助國軍建立各式「無人」機具的戰鬥能力。