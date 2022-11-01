蔡明彰觀點：台股10月與美股脱鉤 11月迎來政治變數

萬寶投顧蔡明彰強調，一向追隨美股的台股，10月卻收黑474點，對比美股四大指數10月都收紅，台股正在發出政治風險升高的警訊。

南韓與台灣是美國在亞洲最重要兩大供應鏈，但南韓股市10月收紅大漲6％，顯示韓股有在反應美股的反彈，問題在哪裡？陸股及港股10月不僅收黑，並且破底，因為中共二十大習近平獨攬大權，兩岸三地的股市都以利空解讀。

展望11月，在11月2日，聯準會可望再升息三碼之後，台股迎來一連串最大政治變數。首先，美國期中選舉11月8日，投票前兩週，拜登總統支持度跌破四成，只有39％，雖未破底36％，但偏低恐重創民主黨國會選情，可能同時失去參眾兩院多數席位。

來台訪問並造成兩岸緊張的眾院院長裴洛西將無法續任院長，如此一來，拜登總統剩下兩年任期跛腳，但對美股未必利空，顧及政局安定，聯準會將在下次總統大選2024年前，放緩升息甚至降息。

萬寶投顧蔡明彰強調，期中選舉通常不利執政黨，選舉結果往往利空出盡，自1942年以來80年期中選舉後一年，標普500平均上漲15％，但這次期中選舉若拜登總統落敗，對台股將是投下不確定變數。

目前美國參院正審議台灣政策法，這是美國強化對台灣的安全援助，以應對來自中國威脅的法案，拜登總統主張溫和的版本，但共和黨在眾院提出強硬版本，要求美國加強台灣防衛能力，以阻止中國軍事侵略。如果共和黨取得參眾兩院主導權，將通過眾院強硬版本的台灣政策法，拜登總統跛腳也擋不住，習近平必然有所大動作，台股恐陷入政治困境，遭國際資金提款。

再來，APEC 11月19日，曼谷APEC領袖高峰會，普丁跟習近平都會出席，場面精彩可期，21個APEC會員親美國過半，是否聯合抵制侵略者普丁。另外，拜習會是否舉行，不僅影響美中關係，也衝擊兩岸局勢，一般認為舉行拜習會對台股較正面，雖然未必達成重大協議，但兩人親自會談，總不會撕破臉而誤判形勢，如果有拜習會，預料台灣問題將是會談重點。

萬寶投顧蔡明彰強調，台灣九合一選舉11月26日，同樣是台灣的期中選舉，也不利執政黨，高端疫苗爭議恐影響六都選情。

高端疫苗(6547-TW)從27元漲到417元，狂飆14.4倍，獲政府採購500萬劑，賺得盆滿缽滿，去年為成立以來第一次賺錢，EPS 6.65元，但高端未完成三期試驗，保護力報告選後才會公開，日本不承認高端等諸多利空，股價今年崩跌68％，創60.1元低點。

從高端股價血崩研判，九合一選舉結果勝負已提前分曉，市場會擔心11月26日後政府不再積極護盤，最重要指標是選前政策拉抬的台積電(2330-TW)是否打回原形，台積電回歸基本面，5G智慧手機處理器AP及SoC庫存仍在調整，庫存調整延續到明年，台積電未來兩、三個季度，7奈米及6奈米產能利用率恐下滑至80％～90％。

結論，台積電最後底部將出現在11月一連串政治變數之後，11月投資人仍要低持股因應，並且多空雙向操作。

以最影響台股的半導體族群為例，部分今年股價跌深，估值低估，並且庫存調整在明年第一季結束的IC設計可以多方操作。聯發科(2454-TW)、致新(8081-TW)、力智(6719-TW)等，聯發科前三季EPS 62.95元，第四季客戶調整庫存達到最高峰，先前已調整庫存的客戶，在明年第一季就會回補庫存，估全年EPS 77元，以目前價位計算的本益比7.7倍，聯發科今年來股價已大跌45％，展望明年加發16元特別股利，整體股利可望超過今年的73元，股息殖利率12％，今年半導體景氣下行，高殖利率題材失靈，但明年景氣落底，高殖利率個股就有發揮空間。

萬寶投顧蔡明彰強調，電源管理IC是今年最早庫存調整的IC設計，致新今年EPS估24元，本益比5.3倍，今年來股價下跌46％。力智今年EPS估20元，本益比11.6倍，今年從1,015元跌到212元。

反之，驅動IC聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)受面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)估計今年共計大虧500億元影響，驅動IC砍價及庫存調整可能需持續到明年下半年，相關IC設計2023年EPS將溜滑梯，現在摸底勝算不大。

蘋果決定將iPhone充電孔改為USB Type-C，偉詮電(2436-TW)、祥碩(5269-TW)、創惟(6104-TW)受惠，但注意，蘋果將在2024年實施，明年2023年利多尚未發酵，純粹是題材。

創惟今年從333.5元跌到74.9元，重挫77.5％，8月EPS僅0.1元，9月更掉到0.01元，整個公司一個月才賺100萬元，獲利惡化讓人難以置信。創惟目前市值75億元，對比單月獲利100萬元，顯然估值不低。金麗科(3228-TW)市值95億元，但1月～9月營收不到4億元，估值也偏高。

萬寶投顧蔡明彰強調，產業景氣快速變化，但投資人對股價的記憶趕不上，其實景氣已變化，但投資人仍認定以前的價位。展望明年，不少產業今年還不差，但明年會惡化，伺服器、半導體設備、矽晶圓為代表，這些景氣較慢轉壞的股票，明年上半年再來逢低佈局。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險