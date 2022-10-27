台股從拉積盤到殺積盤

【撰文／張文赫】

過去兩年，台股很流行一個名詞叫「拉積盤」意思就是指數靠台積電拉抬，表面上看起來指數很漂亮，事實上個股可能表現不怎麼樣，因為大部分投資人持有的都是中小型的個股，感覺都漲在台積電一檔身上，所以被散戶稱為拉積盤，有諧音垃圾的意思。

但是今年整個行情大反轉，過去的拉積盤現在搖身一變成為「殺積盤」10/11國慶連假後的第一個交易日，台積電罕見的大跌8.33%，兩個交易日下跌超過10%，連帶指數兩天之內跌掉了將近800點，10/25台積電單日重挫4.13%，創下兩年多來的新低點，拖累台股跌破1990年的高點12682。

小心殺「積」儆猴

台積電過去一直是散戶心中的大牛股，籌碼幾乎都在外資手上，股價波動不大，所以大部分投資人寧願去買股本輕薄短小的股票，像是ic設計就是一般投資人的最愛，股本小籌碼輕，很容易漲停板，所以一旦出現拉積盤，看到指數大漲，手上股票沒漲難免埋怨台積電兩句，但是大家不要忘了，台積電是所有電子股的龍頭指標，台積電先拉開指數空間，其他半導體相關的就有比價向上的空間，別的不說，光是台積電大聯盟相關供應商就有二三十檔，台積電一大漲這些股票哪個不是跟著一哄而上？

但是這兩年經過媒體的吹捧，台積電在高階製程的獨霸地位，台股吹起了一股造神運動，好像手上沒有一股台積電，就不算台股投資人，根據最新統計台積電股東人數創下新高147萬人，其中不到1張的小股東居然高達89萬人，在台積電股價頻頻破底之際，一時之間原本被稱為「護國神山」的台積電突然變成「韭菜收割機」散戶可以說哀鴻遍野。

而殺積盤更讓人擔心會變成殺「積」儆猴，正因為台積電的地位太重要，我之前就強調一個觀念，全世界第一名的半導體公司股價都破底，那其他的半導體關的股票要怎麼獨善其身？台積電的破底勢必也會讓台股指數破底，傳產金融也很難有表現。

看高價股就是最好的例子，台股曾經有「14千金」盛況，去年最後交易日也有「13千金」，到今年6月就只剩「7千金」，隨前股王矽力-KY分拆，譜瑞-KY、祥碩、力旺也陸續脫隊，現在台股只剩下「三千金」。

上一期週刊我特別點出有晶圓廠者有麻煩，隨著台積電的破底，新唐股價再度回測94.1元的低點，德微雖然跌深反彈但弱勢格局不變，另外可以特別留意過去紅遍一時的台積電轉投資例如創意、采鈺科技、精材股價都還有下修力道。