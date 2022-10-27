快訊

2022大選／激戰選區網路聲量誰領先？「這縣市」超狂一人獨走

高鐵異物纏繞電車線…南港-左營部分列車延誤 乘客超傻眼

一天兩打擊！彰化名店「魚市場爌肉飯」證實有意頂讓 網：最黑暗的一天

美中新冷戰下的選股方向

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股週二(10/25)收12666 點，下跌190 點，成交量1885 億元。上週五盤後金管會祭出限空令3.0版，但仍止不住台股跌勢，今台股跌破30年前高點12682點，原本支撐轉為壓力，地緣政治危機再升高，國安基金護盤應更為積極，才能穩住台股信心。

「冷戰」(Cold War)，這個詞彙，最初由一位英國作家喬治．奧威爾(George Orwell)在1945年創造。後來，「冷戰」被美國金融家暨總統顧問伯納德．巴魯克(Bernard Baruch)正式使用。基本上，冷戰就是美國為代表的資本主義陣營和蘇聯為代表的共產主義在各方面的競爭和對抗，就這樣，英美與蘇聯之間長達接近半個世紀的冷戰，正式拉開序幕。在舊冷戰時代，主要是意識形態和軍事方面的競爭，在意識形態、政治外交、經濟貿易、軍事、科技、文化以及外太空和網絡空間等各個層面全面實施對抗。

中共二十大前夕，美國總統拜登交出任內第一份《國家安全戰略報告》這份報告基本上延續川普的抗中路線，將中共視為「企圖改造國際秩序」的競爭者，認為未來十年將是決勝的關鍵期。即便白宮在許多場合表示不會與北京進行新冷戰，這份戰略報告所呈現的底層思維，還是可以視為是拜登的新冷戰宣言。

在新冷戰的架構之下，保護主義盛行，其不鼓勵各國之間的貿易，會加以限制，和自由貿易的政策恰好相反。保護主義常用的手段是關稅以及限制性的進口限額。

這樣國際經濟環境，將不利於以出口貿易為導向的台灣經濟。在這樣的條件之下，明年的投資主旋律為何?筆者認為明年應聚焦於風電、太陽能、電動車、航太、軍工。風電和太陽能是全球政府首要發展的政策之一，美國、歐洲、乃至於台灣都將乾淨能源列為主要發展項目。而電動車將延續今年的氣勢，因今年換車潮將延續至明年。航太和軍工則是新冷戰之下新興崛起的產業。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1513期】

延伸閱讀

20大後首談美中關係 拜登：保持美軍事優勢、不尋求衝突

民主黨期中選舉不妙 路透民調：拜登支持率跌至39%

美國民主黨議員撤回呼籲拜登直接同俄談判的公開信

影／「拉希」是誰？拜登排燈節活動賀蘇納克當上英相 卻把名字念錯了

相關新聞

醞釀中級反彈行情，選誰？

加權指數自高點18619點回檔，跌到12682點已明顯超跌...

ABF載板三雄吹起反攻號角

全球通膨居高不下，加上俄烏戰事與美中科技角力戰等

台股進入末跌段 法人都買哪些？

美國擴大對中國晶片制裁，主要限制中國先進製程的發展

美中新冷戰下的選股方向

台股週二(10/25)收12666點，下跌190 點，成交量1885億元...

台股從拉積盤到殺積盤

過去兩年，台股很流行一個名詞叫「拉積盤」意思就是指數靠台積電拉抬

投信青睞六檔車電新歡

鴻海於10/18舉行年度科技日，包括量產版休旅車Model C、跨界小休旅Model B與皮卡Model V等三款電動車亮相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。