美中新冷戰下的選股方向

【撰文／陳子榕】

台股週二(10/25)收12666 點，下跌190 點，成交量1885 億元。上週五盤後金管會祭出限空令3.0版，但仍止不住台股跌勢，今台股跌破30年前高點12682點，原本支撐轉為壓力，地緣政治危機再升高，國安基金護盤應更為積極，才能穩住台股信心。

「冷戰」(Cold War)，這個詞彙，最初由一位英國作家喬治．奧威爾(George Orwell)在1945年創造。後來，「冷戰」被美國金融家暨總統顧問伯納德．巴魯克(Bernard Baruch)正式使用。基本上，冷戰就是美國為代表的資本主義陣營和蘇聯為代表的共產主義在各方面的競爭和對抗，就這樣，英美與蘇聯之間長達接近半個世紀的冷戰，正式拉開序幕。在舊冷戰時代，主要是意識形態和軍事方面的競爭，在意識形態、政治外交、經濟貿易、軍事、科技、文化以及外太空和網絡空間等各個層面全面實施對抗。

中共二十大前夕，美國總統拜登交出任內第一份《國家安全戰略報告》這份報告基本上延續川普的抗中路線，將中共視為「企圖改造國際秩序」的競爭者，認為未來十年將是決勝的關鍵期。即便白宮在許多場合表示不會與北京進行新冷戰，這份戰略報告所呈現的底層思維，還是可以視為是拜登的新冷戰宣言。

在新冷戰的架構之下，保護主義盛行，其不鼓勵各國之間的貿易，會加以限制，和自由貿易的政策恰好相反。保護主義常用的手段是關稅以及限制性的進口限額。

這樣國際經濟環境，將不利於以出口貿易為導向的台灣經濟。在這樣的條件之下，明年的投資主旋律為何?筆者認為明年應聚焦於風電、太陽能、電動車、航太、軍工。風電和太陽能是全球政府首要發展的政策之一，美國、歐洲、乃至於台灣都將乾淨能源列為主要發展項目。而電動車將延續今年的氣勢，因今年換車潮將延續至明年。航太和軍工則是新冷戰之下新興崛起的產業。