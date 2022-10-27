ABF載板三雄吹起反攻號角

【撰文／賴建承】

全球通膨居高不下，加上俄烏戰事與美中科技角力戰等，均讓10月的全球股市陷入不安，歐元區、英國與美國9月的通膨數據依舊處於高峰，使得升息的步伐並未放緩，9月的PCE物價指數與11月初的Fed利率會議將是極重要之關鍵。由於通膨而造成的升息，使得近期總經數據明顯下滑，美元的走揚也讓台幣貶不停，外資更將台股當作提款機，在台積電重挫之際，台股也一度失守30年前高點12682點，會加速趕底還是醞釀反彈呢？筆者將於後文剖析！

觀注美元指數、美債殖利率

10月底美國將公布9月PCE物價指數，是否能夠下滑相當關鍵，畢竟美國9月CPI年增率8.2%，超過預期；核心CPI年增率6.6%，再創40年新高，且FED官員也持續偏鷹派，一度讓美國公債殖利率再度創高，所以PCE數據若維持高檔，恐對後續盤勢有一定的壓力存在。除了美國有高通膨外，歐元區9月CPI年增率9.9%，創歷史高，10月會議升息3碼將相當確定。至於英國9月CPI年增率10.1%，創下40 年新高，核心CPI 年增率6.5%，也高於預期的6.3%與前值6.4%，顯示歐洲在俄烏戰事下，通膨難題不易化解。不過，近期英國換首相激勵，加上升息，使得英鎊自谷底翻揚，由於歐元與英鎊轉強，美元指數未再過高，顯示升息高峰已近尾聲。美元指數已跌破月線，VIX恐慌指數也落於30大關之下，美國四大指數全數站上月線，道瓊指數更是突破季線，顯示美股已脫離困境。不過，國際變數仍不可輕忽，包括俄烏戰事是否惡化、美中科技戰之角力是否擴大，以及瑞士信貸風暴是否持續延燒等，建議持續觀察美元指數、美債殖利率與油價等變化。

貨櫃輪、IC設計、載板扮反彈要角

台灣9月製造業PMI連3個月緊縮，下滑至44.9%；9月出口金額為375.3億美金，年減5.3%；9月外銷訂單609.3億美元，年減3.1%，顯示台灣外貿與製造業也受全球經濟走疲影響。所幸近期美元轉弱，台幣能否守住32.5關卡將是關鍵，一旦止貶回升將讓外資偏空的氣焰稍稍降溫。研判只要台幣不續弱，台股有機會於12682附近反覆打底，醞釀反彈。台股至18619以來已跌了5990點，且12682為30年前高點，研判此大頸線具有強勁支撐，要直接摜破也有難度，只要指數不再破底且月線能站穩，研判11月將啟動一波選前反彈行情。對於先跌且本波沒有破底的族群與標的可多加留意，包括貨櫃輪、IC設計、載板等人氣股，其中載板前3季成績單不差，且對2023年展望也樂觀，預估將是科技股反攻號角的先鋒。