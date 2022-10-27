台股進入末跌段 法人都買哪些？

【撰文／王榮旭】

美國擴大對中國晶片制裁，主要限制中國先進製程的發展，以及與HPC晶片的限制，晶片禁令究竟影響範圍多大?市場目前尚在釐清，但不明確的範圍最讓人恐慌，恐慌情緒瀰漫市場，IP股持續破底，台積電失守四百元大關，中國20大習近平也指出中國面對美國高科技管制，未來科技業要自立自強，雖然半導體仍面臨庫存調整，半導體檢測受惠客戶端持續投入研發，閎康受惠第三代半導體以及中國半導體自主化趨勢，加上上海實驗室營運遞延到下半年，Q3 EPS 3.64元，前三季EPS達8.6元，中國為了反制美國禁令，推動半導體自主化，相關供應鏈在檢測上大多選擇當地實驗室，閎康在中國已有上海及廈門的據點，且在中國FA、MA、RA產能都有，可為客戶提供一站式服務，投信近期連七買，今年以來買超3645張。

檢測股營收表現強勁，明年續成長

半導體庫存雖未見下滑，但部分終端市場已見下降，預計最快調整至明年上半年，但只要有研發就會有驗證分析需求，半導體檢測廠宜特(3289)，受惠先進製程等材料分析訂單，且材料分析能力已達2、3奈米製程節點，9月營收3.27億創歷史次高，營收連4月成長，今年前三季營收27.61 億創歷史新高，前三季EPS 5元相比去年全年EPS 2.02元翻倍成長，10月衝上77.6元挑戰2020年高點77.8元後拉回，回測季線後迅速站回所有均線，投信自9月進場後不離不棄，今年以來買超近萬張，Q4將有另一批設備到位，包括多台TEM與Dual beam FIB，隨著車用晶片、先進製程與封裝、第三代半導體分析需求強勁，明年業績持續看旺。

投信9、10月大買檢測股

致茂受惠電動車EV檢測及半導體SLT成長趨勢強勁，今年上半年EV量測設備大幅成長，年增近五成，目前EV營收占比達15%~20%，按在手訂單估計，看好明年續成長，8月營收23.1億創歷史次高，9月營收22.92億維持高檔，投信連2月大買致茂，一共買進9508張，至於半導體檢測設備，雖然半導體景氣雜音不斷，HPC、5G等應用需求持續成長，Q3營收62.8億創歷史新高，全年營收有望在新高，全年獲利估一個股本以上，股價回測半年線，量縮價穩。