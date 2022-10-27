醞釀中級反彈行情，選誰？

【撰文／黃清照】

加權指數自高點18619點回檔，跌到12682點已明顯超跌，跌幅近六千點，不少權值股已跌到相對低點，如台積電今年前三季27.8元，全年估38元以上，外資今年一路賣超提款，賣出張數超過一百萬張，但我判斷跌到370元附近，會有長線資金的買盤。反觀國際指數，道瓊指數自低點28660反彈，反彈一成以攻到半年線位置，S&P500、那斯達克、費城半導體皆離低點一大段，反觀台股卻頻頻破底，縱然有政治因素影響，台股整體本益比仍遠低於美股，隨著上市櫃公司進入Q3財報公布期，誤殺股找好買點。

業績股已跌到長線好買點

如我先前高點提醒的ABF族群，欣興先前漲到261元被過度吹捧，10月最低跌到106.5元卻乏人問津，10/25公布Q3財報優於預期，前三季獲利達15.09元，9月營收更衝到135.42一大創新高，Q4營運仍看好，全年有機會挑戰2個股本，欣興本益比不到六倍，景碩9月營收39.12億同樣創高，今年上半年EPS 8.04元，全年估16元以上，股價百元附近更低估。縱然半導體庫存持續調整，但業績會說話，ABF三雄營收持續創高，ABF載板市況仍供不應求，股價已腰斬反而是大坡段布局的好買點。

美國對中國擴大半導體管制，IP股成重災區，世芯9月營收14.64億大創新高，也難敵禁令重拳，連假前股價919元，跌到10/26最低到557元，10月下跌近四成，創意9月營收21.07億同樣創高，股價608元跌到383元，雖然世芯、創意已下跌近四成，本益比16~20倍相比高點時50倍以上已大幅下修。另一檔IP股更值得注意，智原(3035)自今年高點335元回檔，股價最低跌118.5元，跌幅超過6成，10/25公布Q3財報優於預期，IP營收占比增加加上匯兌利益，Q3 EPS 2.41元，前三季EPS達7.77元，Q4業績看好續成長，全年年增率有望力拼6成以上，全年獲利上看一個股本，本益比僅13倍遠低於IP股水準，投信近期已陸續回補，可逢低布局。