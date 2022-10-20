【撰文／陳子榕】

台股週二(10/18)收 13124點 上漲158 點，成交量1981 億，台股只要不破前低12809點，可望於萬三附近築底；探究今日美台股市聯袂大漲的原因在於:美財政部受高通膨和聯準會暴力升息衝擊，不僅美股大幅下挫，這一年來美債也大幅下跌，可說股債雙殺，此時美國政府證券市場的流動性指標也近危機水準，美國財長葉倫擔心美債失去充足流動性，美國銀行策略師預估明年5月推出回購國債計畫，市場預估美國財政部建立國債回購計畫的可望實現，對市場而言，資金活水來了，股市為領先指標，股市將會領先反映此利多消息，故美台股市下修的空間已有限，台股於萬三附近可望築底，現正是低低布局的好時機。

近期中美貿易戰進入白熱化的階段，在今年10月7月，美國「工業與安全局」發布對中國先進運算晶片及半導體製造新禁令，其內容如下：

(一)將特定「先進高效能運算」晶片，以及包含這些晶片的電腦產品，新加入「商業管制清單」(CCL)。

(二)對在中國使用的「超級電腦」，或半導體開發，或生產最終用於中國的產品，增加新的許可證要求。

(三)將「出口管制條例」(EAR)的範圍擴大到某些國外生產的「先進運算」產品，以及國外生產供「超級電腦」使用的產品。

(四)將必須取得許可輸出到中國28個「實體清單」擴大國外生產產品的範圍。

此消息一出，使美國費城半導體重挫6%，中國、香港、台灣的半導體相關產業也受到牽連而大幅度下跌，台股下跌將近600點，與中國有關的IP股紛紛跌停，台積電更是罕見下跌8.33%。看似相當嚴格的管制，其實拜登政府也開了後門，半導體公司可以用「專案申請方式」迴避新禁令。