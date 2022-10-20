【撰文／張文赫】

上一期週刊中我就特別提醒，破底就是空頭走勢的開始，我以台積電為例，跌破400的台積電絕對不是天上掉下來的禮物，觀察這段時間台積電的股價，除了10/14日因為前一天的法說會，對業績展望仍然看好反彈一天之外，其他時間幾乎都在400附近苦苦掙扎，395的低點守的相當辛苦，讓人不禁想問，台積電怎麼了？

法說會也救不了台積電

雖然台積電股價法說公布第四季業績及獲利預估還不錯，但是股價僅反彈一天，主要因為今年台積電獲利是最高峰，預估明後年獲利將會衰退，各國政府競相大力投資半導體晶片廠，未來晶圓廠產能將會出現供給過剩，預期台積電最好的高峰已過。

台積電第三季及第四季因為有Apple手機晶片出貨做支撐，加上美國對Intel、 Nvidia、AMD等公司限制出貨到中國，在緩衝時間的客戶緊急下單，以及 IC設計公司來不及減單，台積電下半年業績沒有掉很多。

但是現在許多IC公司第二季末發現終端需求突然不見，以及手上庫存大增，IC設計公司只會在明年上半年只拿最低下緣訂單量，例如7~8成，有本事的就砍單或轉單到便宜的晶圓廠，加上明年半年Apple手機晶片沒單，急單效應也不見，明年上半年台積電產能利用率將會大幅下降，預期業績及獲利也會大減。

台積電明年業績及獲利要成長將是非常困難，因為明年本業業績不太會成長，加上今年台幣貶值效益將在2023年大降甚至由貶轉升，匯率因素會使台積電獲利回吐。

有晶圓廠者有麻煩

去年台股中有一句話，得晶圓廠者得天下，意思就是有晶圓廠全世界都在搶，就是獲利的保證，才過了一年，全經經濟環境大轉變，今年開始可能變成：有晶圓廠者有麻煩，從全世界最大最強第一名的台積電股價就看得出來。

如果最好的台積電都有麻煩，那二線的聯電、力積電更不可能好過，這個邏輯我已經講了好多次，而台股當中有晶圓廠的像是德微(3675)股價也是一路破底，還有新唐(4919)在2020年9 月和以現金 2.5 億美元收購其旗下松下半導體並改名為新唐日本，股價一路大漲到205元，但是在成熟製程產能供過於求，日幣貶值的效應下，股價一路下跌到94.1元的低點，但相較於其他成熟製程晶圓代工股價，仍屬於高檔，股下還有下修空間。