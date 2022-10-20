投信青睞六檔車電新歡

【撰文／賴建承】

鴻海於10/18舉行年度科技日，包括量產版休旅車Model C、跨界小休旅Model B與皮卡Model V等三款電動車亮相，兩年內共推出五款電動車，加上固態電池、半導體等電動車關鍵零組件，使得鴻海搖身一變為造車專家，董事長劉揚偉更透露，2025年電動車市占率要達5%與1兆元的目標，甚至向全球電動車龍頭特斯拉招手，期望有一天能為特斯拉造車。此外，中國新能源汽車巨頭比亞迪，第三季預期淨利為人民幣55億～59億元，年增3.34～3.65倍，今年前9月汽車累計銷量118.5萬輛，年增1.6倍，光9月銷量就達20.13萬輛，預估今年前三季淨利為人民幣91億~95億元，年增2.7倍至2.9倍，顯示電動車相關商機不可小覷。此外，明年與後年將迎接歐美換車潮，預估新車銷售可望擺脫谷底，配合先進駕駛輔助系統之普及，研判車用電子未來幾年仍將是主流。近期車用族群雖然受到大盤影響而補跌，不過建承仍發現幾檔一職有法人青睞的指標，將於後文與讀者分享。

三大產品加持，詮欣打出雙底

連接器大廠信邦(3023)，9月營收27.88億，再創歷史新高，旗下五大產業，除了消費性電子不佳外，其他包括工業、綠能/節能、汽車、醫療及健康照護等均看好，上半年EPS6.13元，投信持續默默吃貨，股價也守穩在月季線之上，季線不破可逢低布局。至於詮欣(6205) 在產品轉型以車用、IPC、網通為三大主軸下，上半年EPS1.91元，受惠工控及電動車產品需求強勁，9月營收1.73億，月增27.8%、年增38.4%，累計前9月營收13.99億，年增18.1%。詮欣在高頻高速的影像、訊號傳輸具有強勁技術，因此在車用領域涵蓋，ADAS自動駕駛電腦、車內外輔助鏡頭、車聯網、抬頭顯示器及防駕駛疲勞偵測、超級電腦等。由於汽車朝自駕化、聯網化發展，車用產品將持續發酵，加上接獲歐美大廠訂單，2023年營收年增上看5成，公司預期2025年車用營收占比將超過5成。外資近期由賣轉買，投信也剛開始認養，配合MACD柱狀圖翻紅，形態上打出雙底突破頸線，股價更在所有均線之上，壓回頸線82.9元不破可偏多操作。