大跌近6000點後 法人如何布局反攻行情？

【撰文／王榮旭】

大盤自今年年初回檔跌了10個月，從技術型態來看，每次下殺乖離過大就會反彈，此次與季線相差近1400點，已具備跌深條件，但底部何時出現？從盤面上觀察，指標股台積電跌破四百元，先前強勢股如創意、家登、世芯、晶心科等補跌，弱勢股不再破底反而領漲，如10月下旬面板報價回神的友達已領先站回年線、群創也創了三個月波段高，面板相關驅動IC如敦泰、天鈺、矽創也領先反彈，末跌訊號已現曙光，可惜成交量不足，反彈量縮不到兩千億，融資最近再減似乎有限，市場悲觀但未見恐慌，短線客仍在裡面進出，盤勢尚未看到明顯落底訊號，短線反彈壓力看13300~13500，留意台積電若破底，大盤再退回萬三以下測前低，倘若再有更大國際利空，不排除在疫情紅利消退後，大盤也退回疫情前的12197探底。

投信趁亂布局生技題材股

生技股這波雖難獨善其身，但觀察過去投信較少著墨的生技股，面對大盤、OTC破底的行情，投信反而逆勢布局的生技股，我認為可能是法人為年底拚救績效預先埋下的伏兵。例如，寶齡富錦(1760)先前5月營收大創新高，主要是認列新藥里程金1.2以及快篩試劑營收，隨著國門開放，入境已改由自主鼻腔快篩，公司也全力搶攻市場商機，此外，腎臟病新藥拿百磷更具潛力，今年2月專利到期，已無需與原發明人共同分潤，中國藥證的申請預計於Q4送件最快明年取證，投信10月大買1994張，股價站穩所有均線，隨時創高。投信10月也大買合一(4743) 2515張，明年Q1傷口外用乳膏拿到出口許可後，即可開始在通路銷售，新藥ON101北美授權合約正在洽談，中國藥證也預計年底前知道結果，眾多利多題材尚未發酵，股價雖未大漲仍站穩季線之上。

台康生技拚年底取證，投信提前卡位

台康生技(6589)10月投信買超2950張，市場期待乳癌生物相似藥EG12014年底有機會取得美國藥證，今年授權金已陸續入帳，加上明年產能擴增，營運有望在推高，這一波走勢同樣相對抗跌，股價站穩所有均線之上。已通過衛福部核准六項細胞療法的長聖(6712)開始挹注業績，9月營收連續第5個月創新高，Q4營運可望進一步往上，目前正在行政院審查的「再生醫療三法」，預計10月就會審查完畢，力拚今年送立法院審議，若順利過關可讓廠商減少研發時間，針對部分特定疾病項目，只需完成二期臨床實驗，就能有條件核予許可證，過往不管是生技新藥條例或是特管法的修訂都帶動生技一波大行情，這次也值得期待。