【撰文／黃清照】

加權指數自今年以來已下跌三成，電子股更是重災區，先前外資、投信追捧的十大千金，如今僅剩四千金(大立光、信驊、旭隼、力旺)，如我先前提醒估值已經過高，但往往投資人卻聽不出善意提醒，本益比漲到50倍以上，縱然投資評等上調到多高，僅能戒慎恐懼，隨著上市櫃公司進入Q3財報公布期，加上加權指數跌破萬三回測12682，反而業績股是撿便宜的大好機會。

貿聯、健和興進入長線好買點

半導體庫存自下半年進入調整，尤其以消費性產品優先消化，產能利用率也從原先滿載調降，成熟製程產能轉往其他應用，如同網通、車用今年下半年業績都有所表現。車用電子信邦今年獲利優於去年水準，受惠車用等四大業務需求成長，營收已連7月創高，外資今年以來持續買超，投信9月後進場，兩個月以來買超2731張，今年上半年獲利6.12元，全年估12元，看好挑戰去年高點301.5元。

貿聯-KY(3665)上半年獲利11.42元明顯優於信邦，信邦今年上半年6.12元，股價接近300元，更顯貿聯-KY低估，今年8月創天價345元後拉回，大盤9、10月大跌，貿聯遭投信誤殺，外資識貨低檔布局，Q3營收144.65億續創歷史新高，全年獲利估26元水準，以車電股平均15~30倍本益比，貿聯本益比僅10倍左右，仍有很大上漲空間，此次出現千載難逢的長線買點，待大盤止穩後，將有機會啟動中級反彈。

另一檔車電股亦可留意，健和興受惠電動車、充電槍、儲能系統等新能源趨勢，加上美元升值，9月營收4.68億創歷史次高，今年上半年獲利3.34元，下半年隨著銅價回落利益逐漸顯現，全年估6.4元，本益比同樣10~111倍低估，前三季營收37.4億，今年全年營收有望創下新高。除了車用連接器外，明年則期待充電槍新產線落成，目前新廠預計最快明年Q2投產落成，屆時產線將擴至五條，股價回測今年5月低點66元，逢低布局。