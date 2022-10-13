康舒售予緯穎2140萬度綠電朝零排放邁進

【撰文／陳澤樂】

金寶(2312)集團旗下康舒(6282)繼拿下德商不織布廠科寶德與台北世貿中心售電合約後，再傳售電佳績，康舒子公司台康日能宣布與緯創(3231)旗下伺服器廠商緯穎(6669)，簽訂綠電採購案，並在9月初正式轉供，總轉供綠電量將達2140萬度。

康舒近年積極擴張新能源領域，目前全台已投資建置近150MW電廠，其中91MW併網發電中，預計2023年第1季再增加45MW併網容量，累計將達到136MW併網發電量；康舒管理層也在法說會時揭露，新能源布建進度與標案有關，將持續朝向500MW發電目標邁進。

康舒先於年初轉供綠電予銀行業，6月跨入紡織業，與德國不織布百年大廠科德寶簽約，轉供科德寶200萬度綠電，8月與世貿中心國貿大樓簽約，初期轉供300萬度綠電，後續將依國貿大樓承租戶需求逐年調整，9月正式跨入科技產業，正式轉供綠電予緯穎，康舒總計投資電廠容量已達150MW(百萬瓦)，總銷售綠電轉供量超過3.6億度，是目前台灣服務產業最廣的綠電業者。

康舒與緯穎合作代表康舒綠電正式跨入科技產業，緯穎科技也朝綠電使用的目標更邁進一步，雙方將透過多面向的合作以期達到最大的綜效；初期由康舒建置太陽光電電廠，經由台電電網轉供綠電予緯穎，未來更將協助緯穎整合現有環控裝置、建立綠電可視化系統，使緯穎能夠預先為不斷上升的綠電需求預做準備，朝2050淨零排放目標前進。