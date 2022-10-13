擴大限空令 被誤殺股全面反攻？

【撰文／陳子榕】

台股週二(10/11)因拜登政府擴大對中國半導體禁令，終場收13,106點，下跌596點，成交量2,178億。台股加速趕底，盤面再次出現無差別下跌法，九月營收佳的個股如乙盛-KY(5243)、南電(8046)、台達電(2308)、健策(3653)等等，股價未受激勵，利多不漲，市場受衝擊。台積電(2330)今破底，最低401元，今收在幾乎在最低點401.5元(-8%)，當市場認為績優生都重挫近逼跌停時，表示台股離真正的底部已近。

面對台股持續破底，金管會周二(10/11)盤後，宣布擴大限空令，包括調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的20%調降為10%，此外，也調整融券保證金成數，由100%調整為120%。面對系統性風險，國安基金續再延護盤三個月，金管會擴大限空令，台股已超跌，靜待量縮止跌。

美國對中封鎖高階晶片，中國國務院早在2020年就發佈最新半導體產業政策，希望將中國晶片自給率提高，目標是在2025年達到70%。據IC Insights 2021年1月的調查報告指出，中國自產半導體數量占中國半導體市場的比重，從2010年的10.2%，增加至2020年的15.9%，並預測2025年將增加至19.4%，根本遠不及中共設定的70%目標。

根據大陸國家統計局數據指出，2021年半導體產量增長率33.3%，高於全球半導體產業增長率25.1%，但是大陸半導體市場規模增速卻只有17.5%。大陸半導體總產能仍居全球第3，僅次於美國、韓國，半導體市場規模佔全球市場近1/3。

此外，雖然半導體進出口雙向高速增長，但進出口數量與金額差距仍大，半導體進口4400億美元，出口僅1538億美元，而且結構上呈現進口高端晶片、出口中低端晶片的現象。雪上加霜的是美國在今年10月7日祭出對中限制出口晶片的措施，這將切斷中國使用世界任何地方使用美國設備製造的部分晶片，這些措施旨在阻止外國公司向中國出售先進晶片，或向中國公司提供製造晶片的工具，預計會使北京的科技和軍事發展大大減緩，成長倒退數年。