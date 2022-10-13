破底只是空頭走勢的開始

【撰文／張文赫】

如果台積電今天大漲8%創下新高，請問投資朋友你會做什麼動作？我想大部分的投資朋友會想說等拉回進場買一點，勇敢一點的更可能立刻就進場追高，總而言之應該不會有人看壞台積電的股價，更不可能有人在當天放空台積電。

但是情況如果反過來，投資朋友的想法卻天差低別，10/11台積電大跌8%，股價創下2年多的新低，但是網路上討論最多的居然是：台積電破400可以買了嘛？真的是弔詭又矛盾的思考的邏輯，股價大漲創新高是多頭的開始，這點大家都能夠接受，但是反過來，股價大跌創新低卻認為是空頭的結束？這不是兩個完全互相矛盾的思考的邏輯嘛？

美中晶片鎖喉戰

這波全球半導體的股價大幅修正最主要的原因，除了景氣循環、獲利衰退之外，最大風暴來自於美中晶片的鎖喉戰，由於涵蓋面由原本預期的少數AI和HPC，擴大至記憶體，甚至限制美國公民和企業向中國半導體製造廠提供間接支援；影響所及台日韓晶片股跌成一片，過去依賴中國發展的台廠，恐怕也會連帶受波及，後續效應不容小覷。

除了台積電之外，矽智財供應練更是重災區，創意(3443)、世芯-KY(3661)儘管9月合併營收同創歷史新高，未來展望原本正向，但受到美國實施更嚴厲的半導體技術出口中國限制，鎖定人工智慧與超級電腦領域，創意與世芯首當其衝，股價居然連續兩根跌停，慘不忍睹，高價ic設計更是哀鴻遍野，從力旺、信驊、祥碩、譜瑞-KY、M31可以說無一倖免，股價腰斬都還算跌的少了。

智原股價還有下修空間

其中在矽智財當中，股下我認為還有下修空間的是智原(3035)，主要業務和創意、世芯類似，主要業務就是特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。

在矽智財可能受到美國管制的影響下，相關個股連續大跌，智原相對跌幅少了很多，今年獲利大約一個股本，明年衰退機會大，本益比偏高，股價創下最近新低，空頭走勢確立，仍有低點可以期待。