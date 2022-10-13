9月營收雙位數成長大黑馬

【撰文／賴建承】

邁入10月份似乎全球股市沒有要止跌的現象，在Fed持續偏鷹，且英國並有持續擴大買債就市，而且俄烏戰事有加深與西方國家衝突之跡象，同時美國晶片法的實行，似乎要將全球的半導體一同陪葬，更造成費半指數大跌呈現破底，而台積電也在法說前夕失守400元關卡。在緊縮資金對抗通膨下，IMF最新經濟成長預估，把今年全球的GDP成長率降3.2%，2023年則為2.7%：先進國家部分則降至2.4%，2023年為1.1%，顯然本次成熟國家的壓力更為龐大。而台股也一度跌破【萬三】大關，整體科技股瀰漫著悲觀氣息，究竟台股要跌到哪裡呢?首先30年前高點12682為信心重要的支撐點，此外8523漲至18619，共計漲了10096點，回檔0.618落在12380點，至於18619與頸線15159的等幅差距落在11699點，故看起來台股技術面的壓力仍不小，除非美元指數能大幅轉弱，台幣止貶回升，才有讓今年大賣台股1.2兆的外資回心轉意，所以在尚未完全出現反攻訊號前，持股比重不宜超過3成。

蘋概、網通9月營收亮眼

9月份營收已公佈完畢，緊接著將迎來第三季財報公佈，台股在今年深受烏俄戰爭、中美貿易戰與疫情多次肆虐的多項利空因子打擊，指數已從年初的高點18619走跌至今13106點(10/11)，跌幅超過4成，成交量也萎縮至2千億左右，近日更是以萬三做為多空保衛戰。此時，投資者必須有「漲時重勢、跌時重質」的觀念，在大盤長期下跌的階段，體質健全的公司較容易逆勢守穩，不易遭到無情的錯殺，也可以在大盤出現止跌的訊號後，率先有更多的資金挹注拉抬股價，因此，如何從亂世中挑出好股已經成為眼下的重要課題之一。篩選9月營收的條件包括，1.9月營收成長有雙位數以上。2.9月營收年成長達3成以上。3.累計至9月營收成長達雙位數。4.法人有買盤進駐。從上述4項選股邏輯挑選出之標的，可以觀察仍是以具有題材型或未來趨勢是正成長的族群，分別為:網通的啟碁(6285)、智邦(2345)；蘋概的台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)、鴻海(2317)、毅嘉(2402) 、正崴(2392)；氫能源的高力(8996)等。