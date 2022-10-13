Q4法人拚績效 選誰？

【撰文／王榮旭】

國慶連假前台股強彈三日，反彈6百多點到7月低點13900頸線位置，上檔反壓沉重，國慶連假期間，美國公布9月非農就業數據，就業數據新增26.3萬優於原先預期25萬，升高市場對11月鷹派升息的預期，美國四大指數盡墨，以電子為主的那斯達克與費半指數領先破底，費半10/7一日大跌6.06%。加上美國對中國祭出新一波晶片出口管制措施，晶片法案衝擊半導體供應鏈成重災區。

大盤尚未落底，可先鎖定業績股找買點

國慶後向下變盤，台積電面臨四百保衛戰，加權指數6月自高點16800下殺到13900，跌點達2900點，7、8月反彈1500點，這波下殺，自高點15475起跌，若按先前下殺，估計指數初步低點落在12500附近，跌破萬三後至少也會有跌深反彈，大盤何時止跌？好公司出現補跌是末跌訊號之一，代表市場恐慌氣氛已開始出籠，上市櫃跌停家數也能衡量市場恐慌情緒，若見到到百家以上跌停，代表市場恐慌不計價砍股票，另外，融資大減散戶退場，搭配成交量大量換手，且指數能夠止穩三日不破底，才能確認點短底，台積電10/11跳空下殺出量，單日罕見大跌超過8%，成交量放大到近10萬張，融資卻不減反增，搶短攤平盛行，短線恐還未落底，摸底風險高。中小股往往比大型股先跌先落底，可留意，先前多次看好的車電、網通族群9月營收皆符合預期，胡連(6279)9月營收6.43億，月增3.63%，年增54.14%，營收連四個月創高，投信今年持續買超1.4萬張，股價維持月線整理，相對大盤強勢。

網通受惠缺料緩解，9月營收表現亮眼

智邦(2345)受惠企業網路升級需求以及相關零組件缺料改善，9月營收73.48億創新高，上半年獲利6.03元，全年獲利估12元，投信今年以來持續買超，統計至10/11已買進三萬張，Q4進入旺季，加上明年新產能開出，趁大盤回檔回測季線逢低布局。啟碁(6285)9月營收97.48億同樣創新高，月增14.2%，年增68.8%，創高幅度優於智邦，營收連4月創高，投信今年以來買超2.1萬張，今年上半年EPS 2.2元，全年EPS估5.4元以上，隨著企業及電信設備持續升級，加上新客戶和原有客戶的新產品線需求，訂單能見度已到明年中，今年9月股價一度衝到89.8元，創近五年波段新高，目前仍在月線之上，待盤勢止穩後，隨時往上攻。