半導體資金出走 流入汽電零？

【撰文／黃清照】

加權指數自今年以來已跌掉五千五點，當時我在高檔提醒投資人，股票會買也要捨得賣，有聽進去的投資人此時更能從容應對，金管會先前宣布救市措施，無奈止不住空頭氣焰，只得加強力道提高融券保證金。連假前原先反彈兩日，但連假過後卻風雲變色，主要是美國宣布管制半導體晶片，以限制中國大陸的半導體產業發展。消息一出震撼市場，費城半導體指數一日大跌6%，相關半導體如輝達、超微、應用材料、ASML重挫，台股權值王台積電同樣受難，一日大跌8%，外資出走4.4萬張，股價失守四百元大關，連帶影響加權指數一度跌破萬三大關。

美元持續走強，外銷股受惠

政府7月宣布國安基金進場護盤，當時台積電股價還有450元以上，相隔兩個月已跌破四百元，融資不但沒減反連增2日，上檔籌碼套牢嚴重，僅剩信仰十足的投資人願意在這個時間點進場。IP股同樣重挫，儘管世芯9月營收大跳升，仍是苦吞兩根跌停，8月以來進場的成本價已被跌破，投信8月起大買創意，同樣慘遭套牢，將來投信勢必尋求解套，投資人若有持股建議趁勢逢高出脫。半導體相關類股如記憶體、ABF載板早已走空，但這波下殺未破底，反而逐出底部，高估的半導體優先避開，低估且超跌得分批進場佈局。像是群聯上半年EPS20.26元，全年估34元，股價最低跌到248元，本益比最低只剩7倍，這波不僅抗跌還領漲，投信剛進場1408張，逢低找買點。

今年美國宣布升息第一槍，美元強勢外資將持續出走權值股，內資反其道而行布局中小型股，當時我就提醒美元受益股可介入，美元持續走強，相對台幣走貶，現在貶到接近32元了，外銷股今年有匯兌收益，汽車零組件族群就是我多期看好的黑馬股，像是堤維西自今年以來還上漲36.6%，世德今年以來上漲29.64%，胡連全年上漲18.21%，不僅打敗大盤今年大跌28.2%績效，將來美元若持續走強同樣受惠，東陽(1319)今年上漲42.75%表現最強，股價創近兩年新高到57.2元，今年前9月合併營收15.9億，年增18.79%，縱使聯準會持續鷹派，今年還得升息五碼，市場資金再度緊縮，今年選市難、選股也不容易，

看對族群逢低介入，績效才能勝過大盤。