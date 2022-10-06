暴力反彈正是尋找空點的好時機

【撰文／張文赫】

在美股暴力式的反彈之下，台股也出現破底之後的強力反彈，但是我必須要跟讀者強調，跌深反彈就是跌深反彈，國際局勢和經濟狀況都沒有改變，空頭下行的格局也沒有改變，我們從美股來觀察，就可以發現一個慣性，以道瓊指數為例，從8月16日的高點起算，8/24和8/25的反彈接近月線就出現回檔，同樣9/7號到9/12號連續四個交易日的反彈也是接近月線就結束，觀察跟台股連動最高的費半指數也是一樣的情況，可見月線就是這波下跌反彈的壓力點，同樣台股的反彈短線高點也是在月線14100點附近，所以越接近月線投資朋友越要小心。

錯過前波下跌走勢開始找空點

在多頭市場的時候，任何的回檔都是找買點，同樣在空頭市場的時候，任何的反彈都是找空點，所以指數越接近月線越要找空點，之前在下跌過程沒有空到的，沒有券的，現在正是好時機，比如說砷化鎵族群，穩懋10/5股價強攻的漲停板，帶動宏捷科股價也跟著反攻，這就是標準的跌深反彈，穩懋從今年高點394一路跌到144元低點，跌幅超過6成，主要的原因大家也很清楚，受到Android智慧型手機庫存調整、整體大環境影響，營運低迷，穩懋8月營收年減 38.48%，預計第三季營收將較第二季下滑 24-26%，毛利率也大幅衰退，外資持續調降評等。但正因為大家都看壞，穩懋在下跌過程中幾乎沒有融券，想空也空不到，但在這波反彈中，反而出現融券讓大家有機會可以放空，在大環境都沒改變之下，反倒可以思考是不是可以找穩懋的空點。

成熟製程的漏網之魚

我在上禮拜提到，在晶圓代工中，成熟製程的產能過剩已經不是新聞，聯電、力積電股價頻頻破底，相較起來股價還在60以上的世界先進就有下修壓力，外資報告評等自「中立」調降至「減碼」，那成熟製程除了這三家以外還有漏網之魚嘛？有的就是新唐(4919)。

新唐在2020年9 月和日本松下完成交易，以現金 2.5 億美元收購其旗下松下半導體並改名為新唐日本，公司原先產品銷售組合有高達近 80% 為 MCU，但在納入松下半導體的業務後，新唐增加了包含CIS、車用MCU、電池監控 IC(BMIC)、MOSFET、射頻晶片(RF)等車用、通訊相關產品線，股價一路大漲到205元，但是在成熟製程產能供過於求，日幣貶值的效應下，股價一路下跌到101元腰斬的位子，但相較於其他成熟製程晶圓代工股價，仍屬於高檔，股下還有下修空間。