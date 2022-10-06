限空令發酵 十月全面抄底

【撰文／陳子榕】

台股周二(10/4)收13,576 點，上漲276 點，成交量1,813 億；美股在恐慌指數觸頂後，美股四大指數周一(10/3)大暴漲，道瓊指數、 標普500、 那斯達克指數暴漲2%以上，費半指數暴漲3.75%；技術面:美股四大指數月K線已拉回至季線支撐，台股加權指數月K線亦回測季線支撐，月KD亦拉回至超賣區，十月行情可望開低走高。

九月份台股月線收黑，且單月下跌1,670點，跌幅11.07%，是2020年之後，單月第三大跌幅，雖然有國安基金進場護盤，但仍不敵國際股市震盪，和外資不斷賣超的壓力，在9/30(五)金管會宣布限空令；第一，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為20%，簡單來說就是降低融券數量；第二，上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為100%。主管機關寄望於限空令以提振投資人信心。

根據統計，在祭出限空令之後，在後一周、一月、一季、一年的平均指數都是正報酬，再以勝率來看，都有75％以上，後一年勝率更是百分百。限空令加上國安基金，雖然不是獲利保證，但從數據上來看，但代表股市目前位於相對低點的機率相當大，建議投資人可逢低分批布局，筆者認為台股多方會以相當快的速度扭轉空方力量，而且是v型反轉，低點稍縱即逝。

綜觀國際，美國激進升息之下，引起全球股市震盪，連鄰近的南韓都啟動了股市平準基金(stock stabilisation fund)和正規劃祭出限空令穩定股市。因今年南韓股市跌了28%，從去年6月的高點跌了32%。此外，大陸國家統計局公布的9月製造業採購經理指數(PMI)為50.1，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點50以上，在封城和限電危機之後，此次數據首度回升至50以上，代表中國經濟已逐漸復甦。