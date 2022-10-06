散裝輪將展開破冰之旅

【撰文／賴建承】

航運股今年可說是多災多難，連原本受惠疫情解封的航空股近期都補跌，但似乎修正一波後，最先下挫的貨櫃輪已率先止跌反彈，畢竟，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)的上半年的業績尚屬穩健，上半年EPS分別為96.2元(用最新股本)、33.25元、25.21元，今年估EPS分別為170元、56元、39元，本益比只有1倍、1倍及2倍，因而在期待明年坐擁高殖利率的題材下，吸引搶短買盤，不過，供過於求的情形並未改善，運價連續下挫也是不爭的事實，因此，仍以跌深反彈看視之。至於散裝輪則有撥雲見日之契機，首先，由於IMO及歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，包括現成船舶能效指數(EEXI)和碳強度指標(CII)即將於2023年1月上路，未符合EEXI及CII標準的船舶將面臨限制主機馬力及航行船速，在節能減排要求下可望加速老舊船舶的汰換，且2020年後造船廠承接大量貨櫃船訂單，排擠到散裝船造船動能，預估2022~2023年散裝船新增供給將降至相對低檔，2023年後恐造成供需失衡，加上歷年第四季與第一季都屬傳統旺季，研判散裝輪將有一波反攻行情，這可由近期 BDI指數看出端倪。

BCI指數飆漲6倍

BDI指數日前在BCI指數大漲下，出現一波強勁反彈，主因在於中國深陷缺電風波下，只能仰賴煤炭發電，進口激增，根據中國海關總署資料顯示，8月自俄羅斯進口煤碳高達854萬公噸，不僅較7月的742萬公噸增加15.1%，也較去年同期大增57%，同時，發電廠預計11月前持續加碼進口煤碳，想要趕在中國北部取暖季節前補足庫存，因此，中國煤炭需求可望延續到第四季。此外，俄烏戰事造成天然氣價格飆漲，加上北溪一號、二號管線問題，歐洲恐出現天然氣荒，且即將進入冬季，歐洲各國也將開始搶運煤碳以度寒冬，故這對於海岬型船隻的需求將會大幅攀升，也難怪BCI指數自8月31日的302點漲至10月4日的2244點，漲幅高達643%。除了煤炭搶運外，北半球將步入冬季，且俄、烏農產因戰事影響面臨運送與減產的壓力，因此往南半球的巴西、阿根廷與澳洲，載運穀物的需求將大增，預期會拉動巴拿馬型指數進一步攀升，觀察日前BPI指數已漲至2110點，自8月31日以來漲幅已達73.4%，研判在上述原因下，報價有機會加速攀升。故在BCI、BPI指數輪流大漲下，都有助於BDI指數同步攀高，截至10月4日BDI指數，已由8月31日的965點起漲至1865點，漲幅93.3%，因此，可望對於國內第四季散裝輪的業績有明顯跳升契機，尤其是裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、慧洋-KY(2637)以及台航(2617)等五檔受惠最深，筆者將於後文做個股剖析。