10月反彈行情 多頭伏兵在哪？

【撰文／王榮旭】

加權指數9月下跌1670點，月跌幅達11.07%，指數雖然仍處中空格局，但短線跌深乖離過大，容易出現技術性反彈，如6月當時大跌近2000點，當時與季線相差約1500點乖離，7月國安基金宣布進場護盤，指數整理近兩個月仍不敵趨勢，7月低點13928再失守，10/3低點13273距離季線相差1421點，10月有機會複製7月反彈行情，但搶反彈並不是隨便搶，尤其電子股上檔套牢壓力大，消費性產品手機、NB、平板Q3業績下滑，相關股就算反彈也屬弱勢反彈，搶反彈鎖定9月業績佳且上檔套牢籌碼少的族群布局。

9月投信大買檢測股，具籌碼優勢上檔無壓

隨著晶圓廠製程不斷推進，加上第三代半導體需求增加，相關材料、驗證分析需求穩定成長，投信9月逆勢買超檢測股。宜特(3289)受惠先進製程等材料分析訂單，且材料分析能力已達2、3奈米製程節點，今年第一波新機台已上線，Q4將有另一批到位，包括多台TEM與Dual beam FIB，之前添購表面分析的機台也陸續進駐，8月營收3.26億，月增1.45%，年增19.30%，9月營收同樣看好，今年獲利估可達5元，相較去年EPS2.02元倍增，9月投信大買5422張，9月大盤大跌，宜特還逆勢創高，法人籌碼持續大增，看好突破2020年高點77.8元，打出4年底部型態。致茂(2360)8月營收23.1億創歷史次高，月增12.43%，年增63.01%，受惠半導體設備拉貨需求以及量測及自動化檢測設備在電動車相關設備需求升溫，雖然半導體景氣雜音不斷，HPC、5G等應用需求持續成長，Q3營收62.8億優於預期，看好持續到Q4，全年獲利估一個股本以上，投信9月大買7588張，往今年高點238元邁進。

閎康8月營收創歷史新高，Q4看好優於Q3

閎康(3587)上半年雖受疫情封控影響，上海實驗室營運遞延到下半年，8月營收3.51億創歷史新高，月增9.59%，年增15.92%，領先宜特、致茂營收創高，受惠第三代半導體以及中國半導體自主化趨勢，美中關係緊張，導致中國客戶大多選擇當地實驗室，閎康在中國已有上海及廈門的據點，看好市場需求持續增加，今年將進行大規模資本支出達15億，目前台灣營收佔比52%，中國營收佔比42%，隨著越多歐美客戶上門驗證新產品，產能維持高檔，看好營收維持季季高，9月投信買超2319張，明年在中國及日本等地實驗室新產能加入後，營運目標雙位數成長，挑戰2021年高點168元。