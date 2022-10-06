IC設計跌深Q4有看頭嗎？

【撰文／黃清照】

今年要在股市中生存不容易，疫情捲土重來、市場睽違已久的升息、終端需求下降，再加上烏俄戰事連連，美國公債殖利率倒掛近70天，是40年來最嚴重，全市場屏息以待看雖美國經濟將衰退，而股市率先做出頭部，四大指數連續下跌台股也不例外。台積電回到400、聯電30元、聯發科500元，半導體權值股率先發難，其實從籌碼面就可以知道，外資連續的賣超權值股，內資反其道而行，也只能買中小型股，但整體市況不佳，內資難獨挑大樑。

高價股也不例外，去年的十千金，今年剩四檔，消費電子下半年以手機相關的晶片衝擊最大，除了iPhone14以外，其他銷售都慘淡，IC設計股率先大幅修正，許多個股已經修正過頭了，若Q3、Q4業績不會太差，反而有利空出盡的可能，本期介紹兩檔IC設計股，推薦給投資朋友們。

驅動IC九月有可能利空出盡嗎？

面板驅動IC已經跌深了，經過客戶需求劇烈修正後，雖然訂單尚未顯著回溫，蛋業績大幅衰退的階段已經過去了，營運谷底可期。今年受到客戶去庫存影響，面板驅動IC廠6月起營收急遽滑落，龍頭廠聯詠八月營收也跌至新低，主要也是因為市場需求疲弱，聯詠表示，手機、電腦及電視市況欠佳，客戶持續去化庫存，雖然需求並無顯著回溫跡象，不過，並未進一步明顯惡化。聯詠上半年32.25元，去年營運高峰在Q3，今年谷底也會在Q3嗎?若從技術面觀察，聯詠230還有頸線及月線壓力，就算轉強仍是震盪格局。

矽創(8016)在產品線上不同於聯詠，著眼於工控、AIoT、車用等利基型產品，車用產品營收也逐步墊高放大，相對消費性產品更為穩定。近期營運來看，驅動IC普遍8月營收持續低迷，市場預期，9月變化性不大，仍持續去化庫存當中，最快第4季有機會出現回溫力道，依照不同產品而定，但短期客戶訂單變化性大，隨時滾動的調整，因此後續應持續觀察市場需求的變化。

IP股智原跌深釀反彈

半導體產業庫存去化預計1~2季，市場預期庫存調整恐怕要到明年上半年；但IP族群的營收模式類似於生技股，主要以簽約授權金與量產權利金為主，沒有庫存議題干擾，短線在特殊製程應用IC(ASIC)生產放量下，今年下半年營運維持強勁。

智原(3035)切入矽智財後，營運、業績逐步向上成長，今年上半年賺5.34元，第三季營收雖有小幅度月減，但仍維持高檔，營運受到半導體衝擊相對其他IC設計股有限，但股價卻大幅度回檔，我認為這個位階稍嫌低估了。加上智原消費性/PC占營收不到8%，手機相關低於1%，營收貢獻主要在工控、電機、新能源、商業應用，雖然終端需求有雜音，但本業仍穩定。且利基型產品需求增加，將是未來智原焦聚產品。

智原股價從331元跌到123.5元，差不多落底了，今年預估10元以上的獲利，IP股本益比僅13倍，是非常低估的，值得投資人留意。