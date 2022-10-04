蔡明彰觀點：台股C波下跌 航運抗跌但IP補跌

萬寶投顧蔡明彰強調，揮別悲情9月，台股10月迎來技術反彈，即便今年身處熊市格局，前一個月重挫逾千點，隔月總是技術反彈喘口氣。

今年迄今有三個月大跌超過千點。4月大跌1,101點，5月反彈215點。6月大跌1,982點，不僅7月反彈174點，8月也漲95點，這兩個月合計反彈269點。剛結束的9月大跌1,670點，如果按照今年跌深反彈的節奏，10月應有200點以上的反彈幅度。

在10月將發佈兩個關鍵數據，台股10月技術反彈有多少空間，全看美國9月非農就業報告及9月CPI。9月7日發佈非農就業報告，估新增就業人數25萬人，低於8月的31.5萬人，更重要是失業率，估3.7％，與8月持平。現在失業率若明顯上升，反而是美股及台股的重大利多，因為失業率上升，將迫使聯準會升息幅度縮小。

結論，9月非農就業報告，若失業率高於3.7％，則國慶假期後的台股將展開技術反彈。接下來10月13日發佈美國9月CPI，估8.1％，低於8月的8.3％，但一般認為除非CPI跌破8％，否則11月2日的下次FOMC仍有第四度升息三碼的可能。另一個重要觀察是美元指數，今年來大漲18％，創114點的20年新高，但各國央行受不了，紛紛大動作。

萬寶投顧蔡明彰強調，英國央行宣佈無限量購買20年期以上的長期公債，韓國央行也跟進購買公債，更重要在二十大即將舉行之前的中國人行下令所有銀行拋售手中美元，買進人民幣，致使人民幣匯率從7.26元急升至7.12元，這些大型經濟體的央行大動作，近來阻止美元進一步上漲。

目前美元指數在112點上下波動，月線位置111點，若跌破月線，則台股在國慶日假期前就會出現短期低點，若美元指數跌破季線108點，台股10月反彈的空間就將大於預期，不止預期的200點，可望放大到500點。

不過，整個第四季依然充滿挑戰，今年聯準會強力升息，使明年全球經濟衰退的風險升高，何時經濟衰退的訊號出現，使得聯準會升息放緩或結束，才是股市熊市的拐點。

萬寶投顧蔡明彰強調，目前判斷這個長期的買點不會在第四季這麼早出現，而是會在明年第一季，因此經過10月技術反彈，仍有較大機率，11～12月台股再往下探底。

國慶假期前，國安基金護盤及金管會限空令，台股防守13,200點，國安基金例會預定10月6日召開，除了表示持續護盤之外，將公佈7月中旬進場以來的買進金額，金額不能太少，否則被外界視為口水護盤。

從週一的10月第一個交易日來看，漲停的個股多數是投機股。倫飛(2364-TW)、天鉞電(5251-TW)、展匯科(6594-TW)、安格(6684-TW)、九豪(6127-TW)、熱映(3373-TW)、全譜(6228-TW)等，強烈說明投機買盤比投資買盤先行進場卡位。

萬寶投顧蔡明彰強調，市場仍認為台股長期底部尚未成熟，以技術形態來說，目前台股進入C波下跌，下跌的時間及幅度都有待觀察，最佳策略是低持股因應。

C波下跌將衝擊高估值個股，高本益比個股首當其衝。現在半導體本益比最高是IP股，隨著各行各業都在砍單，全球半導體龍頭紛紛示警，記憶體的美光將縮減2023年資本支出30％，南韓海力士、三星也對需求放緩發出警告，海力士削減2023年資本支出25％，兩大PC CPU領導廠商英特爾、超微都表示，PC景氣進一步惡化。

IC設計龍頭輝達看淡遊戲顯卡後市，高通、聯發科(2454-TW)、輝達、超微等前十大客戶都與台積電(2330-TW)協商，希望縮減及延後訂單，而最大客戶蘋果已拒絕台積電2023年晶圓代工漲價。

矽智財廠商收取權利金，而整個半導體產業景氣下滑，隨著客戶的營收減少，也使得IP的權利金減少。

力旺(3529-TW)今年EPS估20元，本益比56倍，晶心科(6533-TW)EPS估6元，本益比65倍，創意(3443-TW)EPS估19元，本益比30倍，世芯-KY(3661-TW)EPS估28元，本益比30倍，M31(6643-TW)EPS估10元，本益比36倍，威盛(2388-TW)EPS估虧損1元，沒有本益比，金麗科(3228-TW)EPS估1.5元，本益比更高達193倍，這些動輒30倍本益比的個股肯定是台股C波下跌的修正重心。

萬寶投顧蔡明彰強調，第四季消費需求全面看淡，11月20日開始長達一個月的世界盃足球賽成唯一亮點，由於這次在中東卡達舉辦，天候因素，不是傳統的夏天比賽，浙江義烏生產本屆世界盃7成週邊產品，整個訂單量比去年同期大增5～7成，目前距離世界盃還有一個多月，但義烏趕工的高峰近尾聲，接下來義烏向全球發貨，密切注意跌幅6成的貨櫃輪運價是否第四季反彈。

台股C波下跌也會有今年跌深而低估值個股抗跌。貨櫃三雄明年EPS勢必大幅衰退，但今年EPS還是很高，長榮(2603-TW)減資後，今年EPS估170元，本益比低於1倍，陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)今年EPS分別估56元及39元，本益比1倍及2倍，股價並非一直反映明年貨櫃輪不再賺大錢，適當時候也會反映今年高獲利，這個時點可望出現在第四季。

馬士基表示，今年不會硬著陸，該公司有強大的陸上貨運業務及比重高的海運長期合約，彌補海運現貨的大跌，馬士基說了一個道理，上週五股價強彈4％，拉動週一貨櫃三雄的反彈，現貨運價連跌16週，已低於長約運價，使一些貨主重新談判合約，這些談判將在第四季完成，而貨櫃輪業者將以減少航班及空白航班來控制現貨運價的下跌，才能有利重新談判合約價。

所謂空白航班，就是讓船隻繼續航行，但不載貨物，使運能減少，貨櫃輪業者的自救，使第四季現貨運價反彈充滿機會，當然貨櫃輪的股價有機會提前止跌反彈。