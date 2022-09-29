雲豹能源擴大「離岸風電台灣隊」攜6大在地供應鏈

【撰文／陳澤樂】

雲豹能源(6869.TW)聯手上緯新能源、永冠能源(1589.TW)、天力離岸風電(6793.TW)成立「離岸風電台灣隊」宣布擴大陣容，舉辦海盛(Formosa 4)、海碩(Formosa 5)離岸風電計畫之供應商大會，攜手六大供應鏈的在地產業代表，包含電力設備、水下基礎、風力機組件、船舶與海事工程服務、港埠、工程設計服務等超過30家指標性供應商、銀行和保險業者等夥伴。

雲豹能源總經理趙書閔表示，2022年至2024年，政府規劃3次投標，每次釋出3 GW，也就是每個開發商都有3次贏得風場開發權的機會，遴選規則也不再偏向大者恆大的優勢，而是更看重誰願意為台灣離岸風電產業投入更多的心力。

雲豹能源從太陽光電起家，近兩年積極地擴大再生能源版圖，串聯離岸風電、綠電售電平台、儲能、水處理等項目，建構再生能源及循環經濟整合服務平台。在離岸風電開發上，雲豹能源遵循政府國產化要求，攜手上緯新能源、永冠能源、天力離岸風電，成為台灣唯一由在地開發商與菁英供應商夥伴所組成的團隊。邀請離岸風電供應鏈中六大產業夥伴，擴大離岸風電台灣隊的組成，加速全面產業鏈跨界面的整合，積極推動海盛離岸風電計畫與海碩離岸風電計畫。

海盛離岸風電位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計設置單機容量裝置從9.5～20MW的風機，最大裝置容量可達1,104MW。另外，甫通過環評初審的海碩離岸風電，是至今為止唯一取得第三階段區塊開發資格的浮動式風場，不僅首創台灣先例納入具前瞻性的浮動式平台，持續與國內廠商密切合作、藉由技術落地創造產業關聯方案。

趙書閔表示，由上緯新能源帶夥伴們一同努力執行產業關聯方案工作，目標在第三階段的第一次遴選，率先取得一張風場開發權的門票。同時，全力向下深耕產業聚落，落實台灣離岸風電自主開發能力，期盼以台灣經驗與技術輸出國際，跨入亞洲離岸風電市場。