快訊

磺煙大噴發前徵兆？龜山島「龜首」今坍塌狂冒白煙

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

指數破底你還不做空？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

你會在指數跳空大漲創新高的時候放空股票嗎？如果不會，那為什麼要在指數大跌破底的時候買股票？

這兩年台股投資人被一堆所謂的「財經專家」洗腦到無腦，相信所謂的越跌越買，相信所謂ETF閉著眼睛買，存股賺大錢！

台股9月份跌跌不休，9/26指數大跌340點，創下2020年12月以來的新低，結果當天媒體報導「勇敢加碼！0050投資人逾60萬再刷新高 00878單周增1.3萬人」看了著實讓人害怕，殺戮才剛開始，哪一次股市止跌不是見到血流成河？

金融股風險大增

根據集保大數據平台統計，今年前8月定期定額的成交總金額已達434億元，平均每月超過54億元，相較去年同期成長約69%；另一方面，參與定期定額的投資人也突破39萬戶，相較去年同期成長41%，雙雙大幅躍進。今年前8月最受投資人青睞的前10檔定期定額標的中，共有6檔ETF及4檔個股。觀察到這6檔ETF幾乎都環繞權值股、高股息、ESG等主題，另外4檔個股中除台積電屬半導體業外，3檔均為金融保險業，分別是兆豐金(2886)、玉山金(2884)和合庫金(5880)。

但是觀察這三檔金融股的股價，兆豐金和玉山金都要回測2021年的低點，合庫金好一點也跌破年線，光是今年股價的跌幅，就不知道要幾年的股利才補的回來，前提是還要每年配息填息，更不用說今年因為防疫保單的鉅額理賠，加上美債殖利率的飆升，持有美債的產壽險公司，勢必要面對大幅的資產減損，明年還有幾家金融股可以高配息？

世界先進股價有下修空間

台股重挫半導體族群更是哀鴻遍野，如果連最好的台積電、聯發科都要破底，其他半導體相關個股怎麼可能好，現在連最上游的矽晶圓都傳出景氣反轉要降價的消息，再晶圓代工中，成熟製程的產能過剩已經不是新聞，聯電、力積電股價頻頻破底，相較起來股價還在60以上的世界先進(5347)就有下修壓力，外資報告評等自「中立」調降至「減碼」。

面板驅動IC與電源管理晶片(PMIC)分占世界先進產能35％及65％，看最近面板驅動ic設計和PMIC相關ic公司的股價就知道，世界先進股價應該還有低點。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1509期】

延伸閱讀

要救台股了！ 勞退基金700億準備進場 公開徵求七家投信業者

國際利空頻傳 台股斷頭賣壓湧現 當沖比減快40％

台股持續重挫！ 這「12檔」防禦中大型股表態撐盤

台股重挫360點 金管會關注2面向適時採行措施

相關新聞

熊市來臨 成長股該如何布局？

國際股市熊市來臨，道瓊指數今年下跌19.48%、那斯達克下跌30.95%

誰是銅價下跌最受惠股

受到Fed持續升息，且調高今、明兩年的利率目標下

台股陷熊市 生技及軍工能突圍？

1508期我在專欄提醒「7月反彈主要是國安基金宣布護盤加上季線乖離過大技術性反彈

破底翻 報復性反彈正要開始

台股昨日周一(9/26)跌破國安基金防線13,928點

指數破底你還不做空？

你會在指數跳空大漲創新高的時候放空股票嗎？

雲豹能源擴大「離岸風電台灣隊」攜6大在地供應鏈

雲豹能源(6869.TW)聯手上緯新能源、永冠能源(1589.TW)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。