指數破底你還不做空？

【撰文／張文赫】

你會在指數跳空大漲創新高的時候放空股票嗎？如果不會，那為什麼要在指數大跌破底的時候買股票？

這兩年台股投資人被一堆所謂的「財經專家」洗腦到無腦，相信所謂的越跌越買，相信所謂ETF閉著眼睛買，存股賺大錢！

台股9月份跌跌不休，9/26指數大跌340點，創下2020年12月以來的新低，結果當天媒體報導「勇敢加碼！0050投資人逾60萬再刷新高 00878單周增1.3萬人」看了著實讓人害怕，殺戮才剛開始，哪一次股市止跌不是見到血流成河？

金融股風險大增

根據集保大數據平台統計，今年前8月定期定額的成交總金額已達434億元，平均每月超過54億元，相較去年同期成長約69%；另一方面，參與定期定額的投資人也突破39萬戶，相較去年同期成長41%，雙雙大幅躍進。今年前8月最受投資人青睞的前10檔定期定額標的中，共有6檔ETF及4檔個股。觀察到這6檔ETF幾乎都環繞權值股、高股息、ESG等主題，另外4檔個股中除台積電屬半導體業外，3檔均為金融保險業，分別是兆豐金(2886)、玉山金(2884)和合庫金(5880)。

但是觀察這三檔金融股的股價，兆豐金和玉山金都要回測2021年的低點，合庫金好一點也跌破年線，光是今年股價的跌幅，就不知道要幾年的股利才補的回來，前提是還要每年配息填息，更不用說今年因為防疫保單的鉅額理賠，加上美債殖利率的飆升，持有美債的產壽險公司，勢必要面對大幅的資產減損，明年還有幾家金融股可以高配息？

世界先進股價有下修空間

台股重挫半導體族群更是哀鴻遍野，如果連最好的台積電、聯發科都要破底，其他半導體相關個股怎麼可能好，現在連最上游的矽晶圓都傳出景氣反轉要降價的消息，再晶圓代工中，成熟製程的產能過剩已經不是新聞，聯電、力積電股價頻頻破底，相較起來股價還在60以上的世界先進(5347)就有下修壓力，外資報告評等自「中立」調降至「減碼」。

面板驅動IC與電源管理晶片(PMIC)分占世界先進產能35％及65％，看最近面板驅動ic設計和PMIC相關ic公司的股價就知道，世界先進股價應該還有低點。