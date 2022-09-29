破底翻 報復性反彈正要開始

【撰文／陳子榕】

台股昨日周一(9/26)跌破國安基金防線13,928點，市場信心崩潰，今周二(9/27)最低跌至13,732點，不過在國安基金、政府基金強力護市下以及金管會於本週五開會研擬是否祭出限制借券或限空令、或某些情況限制放空，稍稍提振市場信心。週二(9/27)最終指數收13,826點，上漲48點，成交量1894億，終結連四黑。台股露出反彈曙光，反彈先看五日均線14,086點，若站穩短期均線，不排除重回季線14,764點，可往複製前波大漲千點的反彈經驗。

今年7月13日國安基金開始進場護盤，大盤指數從低點13928上漲至8月17日高點15475，漲幅11%；上櫃指數從168.37上漲至8月26日高點199.99，漲幅19%。前五大權值股，台積電(2330)漲幅17%；鴻海(2317)漲幅14%；聯發科(2454)漲幅19%；中華電(2412)漲幅3%；台塑化(6505)漲幅6%。電子期上漲14%；金融期上漲11%。以上這些上漲數據在在說明，國安基金進場護盤後，台股表現佳，更是達到逆轉盤勢的效果。

不過，但自八月底開始，國際市場投資氣氛轉變，美國聯準會鷹派升息，導致全球股市下修回檔，加上美元指不斷創高，台幣不斷貶值至31.8元附近，且市場預估還有持續貶值的空間，致使外資連續賣超，形成內資與外資對作的情形，大盤指數不僅回測13928點，甚而跌破國安基金防線。

雖說指數再度破前低，但國安基金已在場內，為穩定金融秩序，不僅國安基金護盤再啟動護盤，金管會也可望啟動政策機制例如限空令、限制漲跌幅等方式來穩定金融秩序；因此，危機入世的機會再一次降臨，此此可望再度複製破線反彈千點的行情，縱使指數反彈空間不大，但只要選對個股，個股漲幅可望漲升高達一倍，危機入市的機會又來了，不妨好好把握。