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誰是銅價下跌最受惠股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／賴建承】

受到Fed持續升息，且調高今、明兩年的利率目標下，美元指數不斷走強，近期更在英國減稅政策引發市場擔心英國財政惡化下，英鎊急貶，且北溪輸歐天然氣管外洩，天然氣價格飆漲，更令市場擔憂歐元區通膨與經濟下滑，歐元也同步弱勢，進而推升美元指數近日狂飆突破114。由於美元的強勢，加深了經濟下滑的疑慮，全球商品原物料價格紛紛重挫，不僅油價跌至每桶80美元附近，非鐵金屬價格也紛紛重挫，其中銅價更自每公噸11299.5美元，跌至9/27的7475美元，跌幅達33.8%，這對於使用銅的線纜與PCB產業將有成本下滑之優勢，本期筆者針對PCB相關指標股作剖析。

PCB今年產值年增11.4%

根據台灣電路板協會(TPCA)的資料顯示，2022上半年兩岸台商PCB產值6385億，年增11.3%，並預估Q3兩岸台商PCB產值為2397億，年增8.3%，全年產值達9111億，年增11.4%，顯示整體PCB產業仍在擴張，沒有受到PC、NB與手機等銷售下滑的衝擊。而筆者認為下游產業應用端看好的包括，汽車產業出貨增，汽車板將倒吃甘蔗，高階應用需求強的ADAS、衛星、Mini LED面板、伺服器、網通等，故研判相關比重高的PCB廠商將是中長線看好之焦點。其中生產HDI板的華通(2313)；伺服器板的金像電(2368)；車用板的燿華(2367)、敬鵬(2355)；及銅箔基板的台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)等將是觀察重點，若考慮籌碼面與技術面，筆者認為金像電、敬鵬、台光電等則是首選。

敬鵬P/B比僅0.7倍

雖著晶圓代工產能開出與需求降溫，成熟製程不缺，這將有助於汽車晶片供需恢復正常，加上航運報價連15天，也可望舒緩過高的運輸成本，配合步入年終旺季，加上明年與後年，歐美進入換車潮，研判2023年全球新車銷售上看8400萬輛，2024年挑戰9000萬輛，此外，新車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)已成趨勢，ADAS、自主駕駛軟體產值大成長，可望自2021年的24億美元升至2030年的700億美元，2030年新車標配ADAS系統將達90%，故相關汽車組件業績看俏。筆者日前提及汽車板龍頭敬鵬(2355)，由於第二季EPS0.3元較第一季的0.01元呈現大幅改善，由於公司對車用板調高售價，加上新台幣第三季大幅貶值，有助單季營運持續改善。股價已突破長期下降壓力線，雖然近期股價受到大盤影響而呈現拉回，不過只要7月低點25.7元不破，型態上有機會持續擴底，且目前敬鵬每股淨值為38.72元，P/B比僅只有0.7倍，故在汽車產業復甦下，敬鵬將有機會成為中長線潛力股。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1509期】

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