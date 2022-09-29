台股陷熊市 生技及軍工能突圍？

【撰文／王榮旭】

1508期我在專欄提醒「7月反彈主要是國安基金宣布護盤加上季線乖離過大技術性反彈，此次季線乖離不到2%，9/19成交量1594億創近2年新低量，美股領跌破低，估計免不了一波修正，大盤中長線偏空看法不變，台股慢熊已成常態」，9月份以來指數大跌1200點，9/26向下跳空摜破萬四，連帶跌破7/12低點13928，最低來到13732點，投資人若有將現金比重提高，大跌反而是機會。FED持續升息壓抑通膨，最終還是反映經濟衰退，國際半導體大廠Intel、三星、AMD、Nvidia皆領先破底，僅剩蘋果尚未破底，台積電因有國安基金護盤尚未破底，但均線早已蓋頭反壓，第四季選股避開半導體類股，大盤目前尚未止跌，空頭市場反彈看壓力，跳空缺口14200~14500若未站上，操作就不用太積極，面對這種盤，首要嚴格控管現金部位，若要搶短可選具防禦性質的軍工股、生技股布局。

北極星解盲成功反而大跌三根停板？

「新藥股操作買在利多實現前，賣在利多實現後」，北極星藥業-KY(6550)9/21宣布肺間皮癌三期臨床解盲成功，隔日9/22漲停鎖死，慶祝行情只維持一天，9/23衝高到232元後急轉而下尾盤收跌停，連三日跌停，投資人不解股價解盲成功反而比未解盲還低。新藥解盲失敗股價容易跌回原點，股價若漲在解盲前，就算過關要在大漲一段也不容易，北極星藥業-KY6月掛牌股價最低86.1元，漲到解盲前195.5元已大漲一倍以上，加上從解盲到取得藥證、上市，準備時間最少都要一年以上，利多公布時主力反而趁機獲利了結。接下來新藥股操作，我認為反而要留意尚未解盲的個股，如中裕Trogarzo肌肉注射型將於第四季解盲，Trogarzo最初劑型採靜脈注射，此次更改劑型相對容易過關過關，在市場預期容易過關下股價就容易先反應，智擎同樣可留意，胰臟癌二線用藥在歐洲市場銷售狀況優於預期，一線臨床同樣將於Q4解盲。

9月業積爆發股拉回找買點

除了新藥解盲外，具業積保護的生技股整理姿態相對高，保瑞(6472)9月營收將併入安成藥， 8月公布單月自結1.42元，前八月獲利8.07元，股價力守月線之上，投信轉賣為買，後市看好。美時血癌藥已獲美國上市許可，預計最快9月營收開始認列血癌藥營收，股價回測季線後拉出下影線，看好此兩檔生技Q4業積大爆發。