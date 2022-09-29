熊市來臨 成長股該如何布局？

【撰文／黃清照】

國際股市熊市來臨，道瓊指數今年下跌19.48%、那斯達克下跌30.95%、標普500下跌23.3%、費半下跌39.85%，可見在美股之中，半導體股市跌最深者，其次是科技股的振幅比較大。同理在台灣市場可見，加權指數今年跌24.11%、OTC指數跌25.09%，兩者相差不大，單看九月跌幅的話，加權指數跌8.41%、OTC指數跌10.74%，中小型的跌幅仍大於權值股，其實最主要跟生技股有很大的關係，生技股多數是沒有本益比的公司，常常通過解盲，或一些風吹草動，就能使股價大漲，近期最熱的就是北極星-KY，8月從112漲到9月232元，但解盲後股價連續跌停三日，不禁讓人唏噓炒股的威力。

因此我還是強調，無論在牛市還是熊市中，選股盡量選擇有獲利的公司，否則你現在怎麼賺、將來也會怎樣賠回來，在股市中還是需要時間的積累，如果老想著一步登天，空頭來了不僅白忙一場，還有可能殺得血本無歸。

法人看好ABF

外資出具報告預估明年起ABF的供需缺口將再次擴大，但消費電子需求仍疲弱，BT、PCB的前景黯淡，因此維持對欣興、南電、景碩「買入」的評等，但卻調降目標價至260元、420元、240元。主要針對英特爾與非英特爾陣營ABF供需缺口的預測，主要因為PC需求低迷和英特爾新伺服器延到明年發表，對今年的ABF供需狀況面臨巨大壓力，但英特爾新PC和伺服器晶片的貢獻上升，對ABF供應商2023年的供需狀況反而有利。由於英特爾享有所有ABF供應商的獨家或優先產能支持，考慮到交貨時間和專用設備，難以切換到其他晶片設計商，因此仍然緊張的非英特爾陣營ABF供應情況，應該為欣興、南電、景碩的非英特爾ABF業務，帶來有利的定價和利潤。

景碩低股價低本益比

ABF三雄之中我最看好景碩，南電、欣興、景碩去年分別賺16.38、8.98、8.56，今年預估分別賺28、19、16元，雖然景碩賺最少但股價也最低，本益比分別為8.67、6.2、6倍，景碩本益比也是最低的，論起成長幅度，景碩並也不輸，今年Q1 3.85、Q2 5.43元，上半年賺9.28元已經超越去年8.98元，單看第三季營收的成長力道來看，下半年有機會優於上半年，甚至可能超過萬寶原先預估的16元展望，目前股價隨市場遭到下修，不過從籌碼方面來看，外資開始悄悄布局，今年將賺16元以上的公司，股價竟然不到百元，我認為是超跌低估了，值得投資朋友留意。