蔡明彰觀點：韓國會不會爆發金融風暴？台股跌到哪裡？

萬寶投顧蔡明彰強調，目前全球經濟形勢進入了通膨升息的Part Two(第二階段)，強勢美元引發貨幣戰爭，最後是否爆發金融危機。

經過聯準會連續三次升息三碼之後，確定強勢美元將至少持續到2023上半年，於是貨幣戰爭開打，美元指數114點創20年新高，今年狂漲19％，做多美元成今年金融市場最大的贏家。

美元指數由6種貨幣所組成，權重前三大是歐元、日圓、英鎊，所以今年做空這三大貨幣也是贏家，歐元跌到22年低，英鎊更創歷史新低，日圓貶至24年新低。

今年亞洲貨幣貶值幅度最大是日圓，重貶26％，但現在市場最擔心爆發金融危機是韓元，為什麼？今年美國升息緊縮，日本卻貨幣寬鬆，於是日圓重貶不令人意外，可是韓元沒有主動貶值，南韓跟著美國升息，為何韓元今年來仍大貶逾20％，在亞洲貨幣貶幅僅次於日圓。

最近南韓央行外匯局非常緊張，要求所有銀行每小時回報美元外匯交易狀況。過去是每天回報三次，現在做空韓元有76％是外資，顯然國際禿鷹盯上韓元，貨幣戰爭已打到東北亞。

由於台灣與南韓經濟結構相同，在國際出口市場相互競爭，若韓元大貶，必定牽動新台幣競貶，才能維持台灣出口產品競爭力。新台幣今年來重貶15％，一旦韓元爆發金融風暴，使得新台幣貶幅再擴大，台灣央行恐實施外匯管制，造成匯市拖累股市，外資將在股市瘋狂賣超提款。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年來台股與韓股的走勢、節奏及跌幅績效幾乎完全相同，韓股今年來下跌27％，台股跌26％，週三韓股盤中急殺逾2％，影響台股也收盤重挫2.6％，創13,466點低點，再度破底，可見兩個股市今年高度連動。

南韓為全球第十大經濟體，號稱全球經濟金絲雀。韓國經濟仰賴出口，而汽車、手機、鋼鐵、家電、造船等是南韓主要出口產品，這些產品反映全球景氣，但今年通膨升息、俄烏戰爭的負面因素壓抑全球消費需求，南韓已連續5個月貿易逆差，8月擴大到94.7億美元，創史上單月最大貿易逆差。

過去歷史，每當南韓出現貿易逆差，就預告全球經濟將衰退。在這樣背景下，國際禿鷹自然做空韓元，同時韓股的外資比重高，2017年外資佔韓股市值比重34％，今年外資不斷賣超，現在比重降至30％，創13年新低。

這情況不就是台股的寫照，今年來外資賣超台股1.2兆元，持股比重創三年新低，跌破4成大關，為39.5％。若南韓出現金融危機，外資必定同步賣超台股，尤其提防一些外資長線共同基金及主權基金的持續出走。

週三韓國10年期公債收益率飆升至4.4％，創2011年以來新高，顯示不僅股匯雙殺，債市也恐慌。從亞洲股市全面急跌來研判，將迅速衝擊歐美股市。

萬寶投顧蔡明彰強調，大摩警告，強勢美元需要一場金融風暴做Ending(結尾)，這不是危言聳聽。1997年亞洲金融風暴，2008年金融海嘯都是如此，但發生貨幣戰爭的金融風暴，是危機也是轉機，滿手股票又擴張信用的人是危機，超跌進場撿便宜的人是轉機。

南韓爆發金融危機相當慘烈，南韓企業及家庭的負債一向很高，民族性敢衝敢賭。1997年亞洲金融風暴之前，全國舉債衝刺經濟成長，但好景不常，強勢美元使韓元跌到1,995元低點。

償還債務壓力加重，直接引爆金融危機，當時南韓央行的外匯存底只剩50億美元，僅能購買全國民眾5個月的糧食，國家信用打入垃圾級。

最大企業30家財閥，倒了19家，失業人數100萬人，當時工作難找，大學畢業生不先投履歷表，而是去整形謀求職位。最後，IMF紓困550億美元，但被南韓人民視為國恥，因為南韓處處受國際貨幣基金會的規定限制，舉國200萬人自動捐款、捐黃金，湊足10億美元，充分發揮愛國心。

萬寶投顧蔡明彰強調，南韓1997年金融風暴也帶來機會，韓股KOSPI指數當年從800點跌到隔年277點，跌掉65％，但1999年底就漲到1,038點，自低點大漲2.7倍，而經過二十幾年，現在KOSPI指數是2,100點。有現金、有膽識的人，在金融風暴的低點進場，就是贏家。

究竟南韓會不會爆發金融危機？南韓第二季家庭負債新台幣38兆元，創14年新高，家庭負債佔GDP比例超過100％，為世界第一，這個高負債情況與1997年相似，因此強勢美元帶來韓元貶值，有可能掀起一場風暴，只不過現今南韓經濟規模比1997年強大，所以小型股匯債三殺的機率較大。

萬一是大型風暴，連動台股恐下探10年線11,000點，如果是小型風暴，滿足國際禿鷹後結束，台股受連累，將從目前價位再跌1,000點，換言之支撐在12,500點，從今年最高18,619點下跌高達6,000點。

萬寶投顧蔡明彰強調，南韓若爆發金融風暴，在什麼時候馬上就知道答案，很特別，金融風暴爆發在秋天的頻率最高。一般認為與人們在夏天進入秋天時心情浮躁，容易憂傷有關。

1997年亞洲金融風暴發生在秋天，以台股為例，9月大跌10.7％，10月又跌16％，2008年9月雷曼破產引發金融海嘯，台股重挫18.8％。

韓股9月來大跌13％，跌幅領先所有亞股，港股跌12％，台股跌10％，緊追在後。國際化程度較低的陸股跌4％，如果到了10月，韓國沒事，台股就報復大反彈，如果南韓發生金融風暴，台股相關產業是否獲得轉單，除非南韓企業大規模破產，否則不會，因為這次不是朝鮮半島地緣政治危機，而是全球經濟衰退，整個需求下滑，台灣企業的經營環境也惡化。

注意，高負債企業現金流量不足，虧損公司及股價投機炒作將在這次風暴受創最大，應提早避開。