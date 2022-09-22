下引線拉出百點 是福還是禍？

【撰文/王榮旭】

萬寶投顧王榮旭表示，9/21聯準會升息前，市場一面倒押注這次只會升息3碼，並期待利空出盡股市反彈，結果往往就是跟大家想的不一樣，升息3碼不意外，但利空並未出盡，11月恐再升息3碼，加上俄羅斯再徵兵，俄烏戰爭結束遙遙無期，利空出不盡，股市不但沒反彈還大跌，上週以來我不斷公開提醒要提高現金比重，台股恐怕形成三尊頭，果真台股摜破中秋前低點14397，7~9月再一次形成頭部型態，即使短線有技術反彈，上檔均線空頭排列反壓層層，除非國際上有重大利多，否則要彈回14800季線很拚，短線要提防美股破底，道瓊自8月反彈高點34281已回跌4000多點，再跌不到2%就會破6月低點29653，等同大盤13928，此低點並非銅牆鐵壁，因為當時大盤見低點時，並未伴隨大量讓籌碼底部換手，除國安護盤外，當時季線負乖離過大，本來就醞釀要技術反彈，如今季線負乖離過大已不復存在，國安雖然持續護盤，但美股若破底外資龐大賣壓，護盤是否招架得住？恐怕不能太過樂觀。若想知道「打敗空頭市場的方法」立即點閱投資總舖師 王榮旭 - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1Q)

離下次11月初FED升息有空窗期？10月多頭有反攻機會？萬寶投顧王榮旭表示，10月量縮若成常態，行情就不在大盤，個股點放為主，跌深的消費電子或有反彈機會，但上檔解套賣壓沉重，反彈仍需調節，生技是少數能在股災中存活下來，甚至有逆是表現的機會，尤其年底選舉生技是執政黨大力扶植的產業，又因股本小，不需要太多量能，就能推動股價，這波大盤摜破所有均線，電子股跌得七葷八素，櫃買指數還能力撐在季線以上，生技股功不可沒，生技股王藥華藥6446-TW，不僅站穩所有均線，隨時將寫新天價，為生技股留下頭火種，國際利空不斷，電子短中長期仍有疑慮的大環境下，外資不斷賣超大型股提款，資金轉至生技的趨勢沒變，成為內資在熊市下最佳點火方向。

新藥股是生技的靈魂，北極星6550-TW肺間皮癌三期臨床解盲達標，是台灣新藥產業一大突破進展，接下來智擎4162-TW胰臟癌一線用藥的全球三期臨床試驗即將於Q4解盲，市場是原本二線用藥的1.5~2倍，如果解盲成功，明年將大幅推升業績，股價整理姿態極高，後勢值得追蹤。

萬寶投顧王榮旭表示，生技行情往往由高價股帶動，保瑞6472-TW為因應多國法規需求，近幾年不斷併購提升國際地位，過去合併案包括衛采、聯邦製藥、美國Impax旗下益邦製藥等，今年更是大手筆併購，立志打造全方位CDMO大廠成為生技界的台積電，伊甸竹北廠併購案已在7月正式啟用，最大咖的安成藥業也將在九月併入營收，9/19併購後再傳捷報，開發藥品Dexlansoprazole DR Capsule獲得FDA核可取得藥證，安成藥今年已有數個自有產品核准上市，新藥證加入將可為安成挹注營收。

保瑞今年前八月合併營收已達33.7億，以安成藥Q1營收20億水準，9月正式併入安成業績，等於讓Q4營運吞下大補丸.，明年全年營收上看百億，全年獲利上看兩個股本，目前高姿態整理，大盤回測低點，股價卻領先收復所有均線勢，走勢極強，後勢看好。

藥華藥在去年11月美國取得藥證後，營收自今年四月突破四億，接下來每個月穩定3億銷售額，股價也從5月286元一路大漲到現在，8月更創下天價622元，投信今年大買6202張，股價仍站穩所有均線之上。美時1795-TW血癌藥 Lena第三季底已於美國上市，市場估值超過90億美元，美時前八月合併營收81.1億，預計最快9月營收開始認列血癌藥營收，這狀況類似藥華藥當時五月起漲前，營收一旦開始認列，有可能就是下一波漲勢的起漲點，加上Q4將認列Indivior賠償金，今年獲利上看一個股本以上，接下來營運將進入快速成長期。

8月寫下天價193元，股價整理近一個月，又站上所有均線，估今年EPS12元，明年上看15元，目前股價本益比仍偏低，值得留意。想知道更多潛力股分析或有持股問題的讀者，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可進行線上一對一諮詢。