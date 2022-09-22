三陽工業推出Hyundai CUSTIN國產七人座MPV 挑戰創營收新高

【撰文／陳澤樂】

三陽工業(2206)汽車總經銷南陽實業，11月8日將上市現代(Hyundai)品牌亞太戰略車-全新國產七人座休旅車(MPV)Custin，搶進國內市場空窗的MPV市場，立即引發預購超過400台的熱潮。

2021年問世的The All-New CUSTIN是HYUNDAI原廠針對家庭七人座用車而開發的亞太戰略車，目標鎖定亞太地區市場的豪華MPV需求，以更寬敞舒適的乘坐體驗、最豪華便利的科技配備，主攻同級距最高標準車款，今年底南陽實業搶先於泰國、越南等國家首發開賣，未上市先轟動消息曝光一週已接到超過400台The All-New CUSTIN預訂，兩等級高階GLT-A預售價＄133萬元、頂規GLT-B預售價＄147萬元，早鳥訂車再送雙重優惠：專屬多功能摺疊手拉車(價值$7,000元)及$10,000元購車金，詳情請洽全國HYUNDAI展示中心。

鎖定三代家庭用車最高級的享受，The All-New CUSTIN規格將樹立國產全新標竿。配置2+2+3設計的皮質舒適七人座椅，全車系標準配備雙天窗、LV2等級完整先進安全科技、電動滑門(右側)、二、三排獨立出風口以及10.4吋整合式多媒體主機，滿配享受遠勝同價格帶車型規劃。

頂規GLT-B挑戰200萬級距豪華規格下放，搭載高質感的第二排皇家座椅(並附電動調整仰躺/電動腿靠/加熱通風)、更便利進出的雙側感應式電動滑門、感應式智慧電動尾門等，禮遇每位車主，也禮遇最愛的全家人。

The All-New CUSTIN出自品牌新世代「Sensuous Sportiness」設計風格，勾勒出更動感流線車體造型。車身尺碼長/寬/高為4,950mm X 1,850mm X 1,734mm，尤其傑出3,055mm軸距長創造同級最開闊後排乘坐空間。將搭載最新世代HYUNDAI SmartStream 1.5 Turbo引擎，最大馬力170ps，扭力峰值在1,500rpm即全輸出，搭配 8速自排變速系統，滿載出遊動力表現輕鬆暢行。

深受關注的The All-New CUSTIN已超過400組車主預訂， 即日起預接價格NT$133萬元起，今年底供應可交車僅600台，獻給愛家車主搶先預訂豪華舒適的L-MPV。10月1日起VIP預賞巡迴進駐全台HYUNDAI展示中心，請洽指定據點預約。