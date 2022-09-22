航運股爛船也有三斤釘？

【撰文／張文赫】

爛船也有三斤釘這句俗語的意思是，即使破爛不堪的船，還有一些釘子等零件可以利用。即使是不好的東西也有可以利用，不可小看的成分，成分也有價值。

用來形容現在的航運股我認為是最恰當不過了，9/19日長榮減資後第一天掛牌，股價居然差點打到跌停，「航海王」們哀鴻遍野，最後的反彈希望似乎都破滅了，但是當天我在「我是金錢爆」節目當中特別跟大家分析，航運股利空出盡就要反彈了。

BDI指數大反攻

這波率先反攻的是在散裝航運，因為歐盟各國開始搶運冬季儲煤，俄羅斯減少對歐盟天然氣供應，加上歐盟多國水力等可再生能源受乾旱影響減弱，逼得非常重視減碳問題的歐盟，不得不重啟燃煤發電，造成煤炭需求上漲。

而歐盟對俄羅斯的煤炭禁令生效後，歐盟不僅加大了從更遠地區進口煤炭的力度，還增加了煤炭進口的數量，俄羅斯則大幅增加了對印度等亞洲國家和土耳其的煤炭出口，全球煤炭海運的里程數和運輸數量都加高。

載運煤礦的海岬型(BCI)運價兩週之內漲幅超過50%，巴拿馬(BPI)型船則因俄烏協商恢復烏克蘭穀物運輸，加上美國穀物豐收啟運，中國爛尾樓事件也在政府政策支持下復工，鋼鐵需求拉高，運價也節節高升。散裝航運中裕民擁有有海岬型3艘、巴拿馬型29艘，慧洋ky擁有海岬型15艘、巴拿馬型船16艘，股價將跟隨報價持續反攻。

榮運獲利爆升

除了散裝航運，航運股中的榮運(2607)也是可以注意的指標，榮運8月營收20.56億元，不僅創下歷史新高，且單月營收首度站上20億元之上，主要原因在於去年8月取得長榮物流91.21%股權、10月起將其納入合併報表中，使得榮運業務從碼頭裝卸、貨櫃倉儲、貨櫃運輸擴大至物流承攬業下，帶動榮運單月營收從5-6億元，一躍到10億元以上。

除長榮物流加入營運外，榮運建置的大園物流園區在今年第2季陸續完工啟用，再度推升營收走高，大園物流園區目前進駐廠商己達100%，在完全貢獻營收下，預期榮運下半年營運可望較上半年佳。加上持有長榮(2603)2.52萬張，在長榮海運每股股息高達18元的貢獻下，榮運第二季EPS達1.29元，單季就超過去年全年EPS。榮運第三季又有長榮海減資、每股退回6元的貢獻，在本業、業外都亮麗下，全年獲利不可小覷。