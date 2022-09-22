美中貿易戰2.0版 這些股具地緣政治優勢

【撰文／陳子榕】

台股周二(9/20)收14,549點，上漲123點，成交量1,653億。周四美聯準會利率決策會議之前，持續量縮整理，個股表現。

美中貿易戰由川普政府延至拜登政府，美國為遏止大國崛起的中國，不斷在軍事、政治、外交、貿易、商業競爭上，不斷圍堵中國，台廠過去左右逢源的商機已不復返，台廠被迫選邊站，當全球半導體供應鏈本地化後，半導體的生產成本必拉高，預告低成本生產的時代結束，未來半導體生產鏈將是比過去更高的成本，消費者未來得被迫接受更高終端價格；當國家運用政治力干預商業活動時，有些台廠受惠；有些台廠受害，投資人面對世紀供應鏈的調整，該如何因應？

拜登政府高階晶片對陸禁令可能延緩一年後實施，但國際情勢變化莫測，短期或有空窗期，但對陸的禁令長期來說只會更嚴峻，目前所推政策，限制美國銷售大陸AI晶片和14奈米以下半導體製造設備的禁售規範。

目前科技各種創新需仰賴AI技術，美因中國大陸把AI研發運用於軍事，直接威脅美國利益，因此拜登政府8月底宣布，禁止輝達NVIDIA和超微AMD將旗下高階繪圖處理器與高速運算AI晶片賣給大陸與俄羅斯。而全球重量級AI晶片製造商，大多為台積電(2330)的客戶，未來恐衝擊台積電訂單；包含超微、輝達、英特爾等都是台積電的客戶，台積電等相關個股，將面臨嚴峻考驗。

另一方面，中國大陸面對美嚴打禁令，中國大陸將加快自主開發晶片的時程，積極導入非歐美主導的RISC-V架構來設計晶片，避開 x86與安謀的晶片架構，擺脫美國的限制。