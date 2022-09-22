ADAS產值暴衝一倍 5檔小兵當先鋒

【撰文／賴建承】

因全球對於淨零碳排的重視，各國紛紛祭出對於燃油車禁售的時間點，顯示新能源車發展已成為迫在眉睫的趨勢，根據EV-volumes估計，儘管今年第一季全球車市壟罩多項利空因子，然而電動車銷量仍大幅提升約120%，市場更是預期今年電動車全球銷量有望超越1000萬輛，年成長約63%，預計2025年銷量將增長近3000萬輛，樂觀看待後市成長動能，故近期筆者持續樂觀看待相關車用組件，除了AM零組件外，車用電子、電動車與ADAS(先進駕駛輔助系統)等也不容忽視，本期將針對ADAS相關潛力股作剖析！

2030年，9成新車配備ADAS

隨著新能源車滲透率的提升，先進駕駛輔助系統(ADAS)成為市場關注焦點之一，有其技術的滲入，汽車將展現類似人類駕車的行為。ADAS為主動安全功能整體控制系統，利用安裝在車上的雷達、鏡頭等各式各樣的感測器蒐集汽車周邊環境數據，結合導航圖資數據，進行系統的運算與分析，做出行為決策，從而預先讓駕駛人察覺到可能發生的危險，針對ADAS輔助，美國預計每年可預防高達280萬起的碰撞事故，表示其為未來不可或缺的相關技術，而根據市調機構資料，2020年ADAS產業在全球創造了272.9億美元的產值，預計2028年將達到近585.9億美元，產值暴衝一倍；Goldman Sachs 資料亦顯示，2030年可望有90%的新車標準配備ADAS系統，包含電動車、電動巴士及其他大眾載具等應用面，將加速自駕系統成長力道。

法人卡位為升、致伸

胎壓偵測器(TPMS)目前已成為新車出廠的標準配備，相關產品的公司包括，為升(2231)、六暉-KY(2115)、系統電(5309)等，其中為升上半年EPS 2.42元，盲點偵測系統(BSD)及前車碰撞警示(FCW)，已通過國際認證單位德國TUV NORD測試，為兩岸車用領域第一家通過ISO 15623，及中國GB/T 33577標準測試的本土廠商，有助於爭取ADAS的車廠訂單。外資默默佈局，投信則是自8月下旬起開始買進，股價沿著月線攀高，月線不破可逢低布局。至於六暉-KY(2115)、系統電(5309)因沒有法人青睞，且技術面偏弱，建議觀望。致伸(4915)8月營收74.3億元，年增25.1%、月增0.7%，前8個月累計營收529.9億，年增率17.8%。上半年EPS為2.81元，下半年受惠車用、警用產品需求持續走強，且聲學產品進入拉貨旺季，預期下半年營收將較上半年走升，全年EPS有望站上6元，本益比僅11倍。外資與投信籌碼尚屬穩定，股價也沿著季線走揚，不破可逢低布局。

同致、同欣電中期買點浮現

生產倒車雷達、超聲波雷達的同致(3552)，上半年EPS 3.29元，8月營收9.11億，月增15.02%、年增60.86%，受惠半導體晶片供給舒緩，與中國汽車購置稅減半政策將帶動，配合ADAS與自動駕駛商機，研判同致的影像及超聲波系統業績將明顯回溫。股價近期拉回失守月線，不過外資仍默默買超，季線不破股價可望捲土重來。同欣電(6271)第二季因匯率與產品組合轉佳，稅後EPS 5.59元，上半年EPS 10.67元。在車用CIS方面，目前維持滿載，且產能持續擴張，毛利率可望維持高檔，但非蘋智慧機市況不佳，Q3股價恐處於打底階段。不過公司車用CIS今年持續產能擴充20～30%，產能已規劃至2025年，在汽車產業回升下，只要上升趨勢線回穩，可逢低布局，不過外資是否轉賣為買是關鍵。

投信作帳新黑馬~怡利電

怡利電(2497)上半年HUD、ADAS、車載主機等各佔營收比重33%、28%、26%，受惠東南亞ADAS(先進駕駛輔助系統)及車載主機專案持續有撐，加上中國HUD(抬頭顯示器)出貨走強，8月營收3.51億，月增46.85%、年增達94.49%，預期今年三大產品線都看成長。原本預期大幅成長的HUD，日前受上海疫情封控等因素干擾，部分專案延後發酵，配合吉利等客戶新案放量，下半年營收可較上半年雙位數成長，Q4將是今年高點，預期今年3大產品線均有雙位數成長。怡利電上半年EPS為1.24元，前8月營收21.37元，年增50.52%，展望 2022 年，電動智能車已成趨勢，其中裝載 HUD 已被多數車廠納入考量，預計新、舊客戶同時成長下，加上怡利電研發已久的 3D AR-HUD 與 VPA，有望於今年下半年或明年上半年開始出貨。綜上所述，預估2022年營收約40億，年增率6成以上，創下歷年新高，稅後淨利估3.44億元，年增率257%，EPS 2.9元。目前股價站上所有均線，月季線也呈現黃金交叉，配合MACD在零軸以上，且投信在8月底以來開始買超，不排除會成為作帳認養股，月線不破可偏多操作。