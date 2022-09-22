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Q4業績續旺 網通、車用拉回找機會

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

加權指數七月出現一波反彈，先前提醒有高要先賣，果不其然八月彈到季線便無力，轉眼已跌破8月低點14545， 9/14、9/16拉出下影線，9/19跌破一天隔天反撲百點，多頭力守頸線，一旦失守三尊頭型態成型，不排除回測前波低點13928。美國8月通膨數據降幅遠不如市場預期，美股四大指數已跌回6月起漲點，FED升息三碼勢在必行，且不排除升級四碼，指數在利率公布前先跌，縱然先蹲後跳估計反彈幅度不大，大盤要回萬五不易，先前7月反彈主要是國安基金宣布護盤加上季線乖離過大技術性反彈，此次季線乖離不到2%，9/19成交量1594億創近2年新低量，美股領跌破低，估計免不了一波修正，大盤中長線偏空看法不變，台股「慢熊」已成常態，投資人現金比重建議拉到五成以上，部分資金短打下半年展望仍佳的中小股。

網通股走勢優於大盤，投信持續加碼

大盤7月反彈個股走勢分歧，ABF三雄自2020年起漲，景碩大漲八倍、欣興大漲10倍、南電更大漲20倍，這一波反彈相對弱勢，甚至領先破底，IC設計聯發科同樣弱勢，自高點1215修正已腰斬，股價力守600大關，縱然上半年業績不俗，但上檔籌碼套牢嚴重加上投信賣壓，股價難有表現。網通及車用持續看好，個股底部越墊越高，網通股去年因晶片及缺料受限，今年狀況好轉後業績立馬三級跳，網通股王智邦(2345)6月營收創新高，7、8月營收維持高檔，今年上半年獲利6.03元，Q2單季獲利3.72元創歷史新高，投信今年以來買多調少，累計至9/20買超近2.5萬張，全年獲利估12元，股價已創今年新高，準備挑戰三百元大關。

車用零組件良性比價

車用部分持續看好胡連與智伸科，胡連營收連三月創高，8月營收6.21億，月增18.5%，年增65.4%，9月營收可望維持高檔，今年上半年EPS3.12元，全年挑戰一個股本，胡連業績優於預期，這波大盤修正反而逆勢創高，投信持續加碼。智伸科(4551)8月營收8.49億創歷史次高，9月營收同樣看好，今年上半年獲利5.93元，全年獲利估12元，投信今年買超7326張，上半年獲利優於胡連，股價還落後胡連快10元，兩檔車用股良性比價，偏多操作。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1508期】

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