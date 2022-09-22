升息循環下要買什麼族群？

【撰文／黃清照】

全球市場靜待FED最新貨幣政策，既然CPI已經高於預期，因此短時間內通膨難以降溫，市場原本預估升息3碼，如今甚至有研究機構提及可能升4碼，而緊跟在後，台灣央行也將公布利率是否跟進，在升息循環下要如何應對？美元如此強勢，外資不斷賣超，投信中止連買，法人天秤一旦傾倒，台股量能急凍，萬五成為天險關卡回不去，在指數上討不到便宜要如何選股？疫苗股大退潮、旅遊股再度崛起，各國開放邊境解封，觀光、旅遊業大復甦，是投機還是投資？相比這種高本益比的公司，有沒有哪些錯殺的股票值得買呢？我觀察有些股票正在谷底回升當中，值得留意。

台達電8月營收續創新高

台達電(2308)為全球電源管理及散熱方案的領導廠商，憑藉創新技術、持續強化工程研發設備與精良測試儀器，台達電持續推出高效、節能、可靠的產品，並深入瞭解客戶運營及各行業的需求，提出完整解決方案、創建競爭優勢。台達電持續關心能源、環保永續等問題，公司在耕耘電動車超過10多年，營運逐漸開花結果，今年營收出現連五個月成長，8月營收351.82億元，年增35.7%，已經連續三個月創下歷史新高，預期旺季9月接單依舊暢旺，第三季營收肯定亮眼，營運轉強主要原因在於各產品線上都有所成長，雖然9月電動車營收沒有比8月增長太多，但依舊創新高，筆電電源以外的所有電源產品出貨都很強勁，樓宇自動化、網通、風扇8月營收都因旺季而有所成長，手機部分也在新款iPhone出貨帶動下恢復，預期今年下半年將優於上半年。

展望下半年的營運成長動能，雖與筆電及跟消費性電子相關的產品線前景不佳，不過伺服器與資料庫中心電源訂單需求下半年較去年同期強勁，另一方面，去年受到IC元件缺料影響的電動車及網通部分業務，目前皆受惠晶片缺料緩解，出貨動能明顯回溫，預期下半年將維穩成長動能，電動車全年營收可望年增3～4成的目標。籌碼方面，投信在6~7月抄底成功，8月以來外資轉賣為買，股價在法人的加持下逐步止跌回穩，在營運持續創高的情況下，股價要創高也是時間早晚的問題。