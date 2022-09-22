蔡明彰觀點：航空、散裝輪 第四季業績將意外成長

【撰文/蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，市場預期9月21日FOMC將升息三碼，果真如此，已經在預料之中，並非股市關注焦點。依照慣例，聯準會在每個季度最後一次FOMC發佈最新經濟展望，暗示未來長期利率走勢的點陣圖才是這次的最大焦點。

目前市場的共識是聯邦基金利率最後將升到4.5％，經過這次升息三碼，聯邦基金利率來到3.25％，等於未來還要再升息五碼，如果這次會後發佈的點陣圖顯示，聯準會再升息空間在五碼以內，美股及台股有很大機率會強力反彈。

台股爭取10月沒有召開FOMC的空窗期，挑戰15,000點並不難。可是，聯準會發佈的失業率展望也可能是股市的黑天鵝，不斷升息必然造成失業率上升，而失業率上升，意味美國經濟將衰退，衝擊企業獲利、股市看跌。

6月的FOMC，當時聯準會預估2022～2024年的失業率分別上升至3.7％、3.9％及4.1％，最新8月失業率已經來到了3.7％，創半年新高，所以9月的FOMC勢必上調未來失業率數據。

在新冠疫情爆發前，聯準會除了控制CPI 2％目標外，就是失業率穩定在4％。因此這次FOMC針對失業率展望在4～5％符合預期，萬一長期失業率上調超過5％，美國就可能將在2023年第一季或第二季，經濟陷入衰退，並且維持二至三個季度。

經濟衰退的定義是連續兩季GDP負增長，今年第一季及第二季都負成長，算是經濟衰退，但失業率尚未明顯上升，也沒有超過4％水準，所以大多數人不認為是真正的經濟衰退，換言之美國經濟衰退的最大特徵是勞動市場惡化，企業大量裁員，目前美股欲振乏力，並不確定長期落底，最主要的擔憂就是利率太高使經濟衰退，失業率上升。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論這次FOMC的經濟展望要兩個五，第一個五是未來聯準會再升息空間五碼以內，第二個五是長期失業率要低於5％。

投資人應該很清楚，影響股市最重要因素將出現改變，今年是通膨、升息，但明年變成就業、消費，若明年美國失業惡化必定打擊終端需求，半導體下行週期將比大家想像更糟糕。

半導體的兩大終端需求是PC及手機，英特爾及超微掌握PC市場CPU近9成，絕對是PC產業景氣先行指標，現在示警PC市況更惡化，因此不要期待台股相關的筆電、週邊的IC設計、板卡、記憶體等產業基本面會在今年底好轉。

以記憶體為例，華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)分別已跌到20及30元，投資人會認為下檔空間有限，但看美股的西部數據WDC、希捷科技STX、美光MU、慧榮科技SIMO等相關記憶體大廠目前股價都一致破底，比其他半導體更弱，就知道記憶體景氣還會更壞。

因此台股記憶體的下修將轉向價位較高的南亞科(2408-TW)、群聯(8299-TW)、威剛(3260-TW)、晶豪科(3006-TW)、鈺創(5351-TW)。

萬寶投顧蔡明彰強調，舉美國房地產的例子來說明明年關注焦點變成就業、消費。今年以來不斷升息使美國30年期房貸利率衝破6％，為2008年金融海嘯來最高，這麼高的房貸利率，一旦失業率上升，許多人繳不起房貸，將引發房地產風暴。

美國9月房屋建築商信心為連續第9個月下滑，新屋開工及銷售數據都明顯衰退，但美國房地產佔GDP不到10％，不像中國房地產佔GDP高達30％。聯準會不會停止升息挽救房地產的衰退，所以現階段不要碰與美國房地產有關的股票，但中國政府會被迫救房市，10月16日舉行二十大，當前中國最大經濟難題是房市爛尾樓，預計二十大前後一連串救市措施將出籠。

首先，地方政府出手，一、二線城市爛尾樓面積第二大的鄭州下令30天內爛尾樓復工，山西太原市向41家房地產公司發出督促開工通知書。全球負債最高的地產公司恒大地產對外宣稱旗下700個項目將陸續在9月底復工，爛尾樓復工只是維持房地產秩序，但供給會增加，仍要需求上升才是治本之道。

傳聞中央政府將支持放鬆北上廣深的購房限制，但這項政策尚未明朗，爛尾樓復工將回補鐵礦石及鋼鐵庫存，即便放鬆購房限制沒有落實，也會有一波相關原物料的迴光返照。

注意波羅的海BDI及BCI指數自9月初低點來分別大漲79％及560％，這個不尋常的漲幅不只是跌深反彈，而是具體反映中國已在回補鐵礦石庫存了。

中航(2612-TW)旗下都是海岬型船舶，週三漲停，今年EPS估3元，本益比13倍。裕民(2606-TW)今年EPS估4.4元，本益比9倍，慧洋-KY(2637-TW)今年EPS估15元，本益比4倍，四維航(5608-TW)今年EPS估6元，本益比5倍，本益比都較中航為低，若散裝運價持續上場，第四季業績將優於預期。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股的蘋果供應鏈、網通、IPC第四季業績相對強勁，已在市場預期之中。黑馬總是意料之外，除了散裝輪第四季業績意外成長，還有解封商機的航空雙雄華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW)。

若10月下旬隔離0+7天，航空雙雄第四季EPS將分別估華航0.3元、長榮航0.5元，季增3倍及50％，單季EPS大幅季增是機票上漲及航線增加的客運上升。長榮航最高價37.6元、華航31.95元，華航未來反彈空間較大。

傳言香港11月放寬為隔離0+7天，國泰航空9月低點來上漲15％，股價創今年新高。對比之下，獲利更好的華航9月仍持平，長榮航僅小漲3％，未來有補漲機會。