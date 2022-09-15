凜冬將至 最冷歐洲必買的寒冬概念股

【撰文／張文赫】

今年的歐洲冬天很不好過，因為烏俄戰爭的影響，俄國大幅減少對歐洲的天然氣供應，北溪一號的供應量僅占協議不到兩成。俄國能源巨頭Gazprom近日還宣布關閉北溪一號進行維修，不僅加深俄國與歐盟的天然氣爭端，也加劇歐洲各國經濟衰退、冬季能源短缺的風險。

德國一半以上的天然氣從俄國購入，政府雖提早儲存能源支撐冬季天然氣供應，但人們愈來愈擔心俄國會展開「能源勒索」，關閉供應歐洲冬季暖氣的天然氣源頭。德國受斷氣影響尤為嚴重，當局認定削減供應是俄國把玩的政治手段，不僅意在打擊歐盟抗俄士氣，也能提高能源價格從中獲利。

歐洲通貨膨脹嚴重

烏俄戰爭也導致全球通膨升至幾十年來最高水平，使歐盟能源問題雪上加霜，也大大降低家庭消費力。烏克蘭指責俄國對歐盟發動一場「天然氣戰爭」，透過斷氣威嚇歐盟和北約成員國，英國雖未受到天然氣斷供的直接影響(對俄天然氣進口額不到5%)，但隨著歐洲能源需求高漲，國內天然氣價格也受到衝擊，價格比去年高出六倍多。今年4月，英國家庭的能源支出史無前例地增加700英鎊，一家管理諮詢公司警告，今年英國家庭的能源支出將上看3850英鎊，遠高於專家預期。

寒冬概念股創新高

在歐洲即將面臨最冷的冬天時，台股當中卻有一檔「寒冬概念股」悄悄創下新高就是光隆(8961)，這是台灣唯一掛牌的羽絨原料加工與羽絨寢具製造廠商，

從早期生產羽絨衣、樹酯棉夾克單元產品，一路發展至今日的多元產品 - 單板滑雪衣(snowboard wear)、滑雪衣、登山外套、無縫防風防雨外套、腳踏車裝、運動套裝、牛仔褲、休閒外套及褲子等。

8月營收12.01億元，月增16.91%、年增148.87%；前8月累計營收71.7億元，年增33.71%。董事長在法說會中提到，今年目標戶外機能服飾年成長率逾3成，憑藉此推升獲利，今年獲利挑戰歷史新高。

光隆今上半年成衣營收比重來到57%，EPS 3元。光隆看好下半年出貨動能續強，預期成長幅度不輸上半年，成衣事業營收比重仍可保持過半以上水準。光隆深耕戶外運動服飾已久，與全球最有前景的戶外服裝品牌建立合作夥伴關係，隨著愈來愈多品牌業者選擇光隆以生產高階戶外運動服飾，市占率將不斷提升，新品牌客戶發展會是營運持續成長的一大動能。股價近期帶量連續上攻，將有挑戰67.2元歷史新高的機會。