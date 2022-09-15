俄烏戰事將告終 全球股市噴起來

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聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股周二(9/13)收14,894點，上漲86點，成交量 1,824億，連續兩天收紅，站穩五日均線後，將挑戰季線，在國際環境氛圍轉趨樂觀下，台股的選舉行情正在加溫中，建議投資人選好股，拉回偏多操作。

當facebook大動作的為元宇宙進行更名的同時，美國科技的領導者之一的蘋果卻是異常的低調，但低調不代表蘋果不打算進軍元宇宙，相反的，蘋果對於元宇宙是有野心的，在9月初蘋果新品發表會後的彩蛋，就是準備推出蘋果元宇宙商品。

根據外媒報導，蘋果正在研發三款AR/VR 耳機，並在明年推出第一款元宇宙的硬體裝置，稱為Apple Reality Pro。引述彭博社的 Mark Gurman 分享了關於 Apple Reality 平台的新見解，據說目前有三款耳機正在開發中: 代號為 N301 的 Reality Pro 是第一款可能在明年初上市的 MR 可穿戴設備，預計該設備將與 Meta 未發布的 Quest Pro 相提並論。此外，Reality Pro 的繼任者是更輕的版本，內部名稱為 N602，第三款 MR 耳機是增強現實設備較類似智能眼鏡。

蘋果MR頭盔將是2022年最值得注意的蘋果新品，應該會在2022年底上市，將定位成非常高端的產品，預估零售價格超過1,500美元，在問市第一年到一年半之內，銷售量可達100萬套。

以台廠來說，包括組裝廠鴻海(2317)、EMS廠和碩(4938)、混合型透鏡廠大立光(3008)與短焦透鏡(Pancake lenses)的玉晶光(3406)與相關的GIS-KY(6456)、以及印刷電路板廠(含軟板、載板)臻鼎(4958)、華通(2313)等都將受惠。明年將是AR/VR百家爭鳴的一年，2021年VR/AR產品市場出貨量達到近1,000萬台的市場規模，在2021~2024年間並將以52.3%的年複合成長率快速成長。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1507期】

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