車電汽車板夯 燿華第二起飛！

【撰文／賴建成】

2020年，全球因中美貿易戰、新冠疫情以及氣候變遷等影響，導致市場供需失衡，爆發性的消費性電子需求，加上製成簡單以及利潤雄厚下，使得半導體工廠的成熟製程為其優先生產，造成製程繁複的相關產業損失慘重，其中最具影響為車用晶片，在2021年全球汽車產業約損失2100億元。然而，根據研調機構TrendForce表示，2022上半年消費性電子市場受宅經濟效應減弱、中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等衝擊，加上邁入傳統淡季，終端產品如PC、筆電、電視、智慧手機需求明顯降溫，下游客戶陸續下修今年出貨目標，8吋晶圓廠因而出現砍單潮，消費性電子的產能釋出，對於車用晶片的缺貨可望得到緩解。

2023年新車銷售上看8400萬輛

隨著不利車市銷售的因素下降，今年全球乘用車的銷量預估與去年持平為，2023年則成長至8400萬輛，預計2024年將恢復至2019年相當的銷售水平。根據數據顯示，儘管2021年全球車市產銷處在低迷的情況下，車用半導體的出貨量與成長率卻遠優於疫情前的400億個，其成長率近3成至524億個，成長原因主要來自於電動車的長線趨勢，以及燃油車的座艙晶片，市場預估今年車用半導體的成長率可再增長3成。此外，根據研調機構N.T.Information顯示，2021年全球車用電路板亦持續成長，主要受惠於電動車的銷售翻倍，其中所用的電路板更是傳統燃油車的3倍，加上銅箔基板的價格上漲，使得相關電路板台廠得以受惠，包括敬鵬(2355)、健鼎(3044)、定穎投控(3715)、燿華(2367)、泰鼎-KY (4927)、臻鼎- KY(4958)等。

燿華股價短線飆漲5成

燿華(2367)第二季轉虧為盈，單季EPS0.4元，加上7月與8月宜收持續攀升，光是8月營收已達18.88億，月增率7.57%、年增率83.86%，使得股價在法人買盤下自16.05元漲至24.6元，波段漲幅高達53%，研判將有助於其他汽車板廠商跟進。健鼎(3044)上半年汽車板營收比重18.73%，達63.55億，預期在車市好轉下，今年將再成長，上半年EPS5.54元，表現平穩，不過股價因土洋法人對作，呈現低檔震盪，前低95.1元只要不跌破在本益比偏底下適合中長線布局。至於定穎投控(3715)，上半年EPS1.22元，為原定穎的數據，至於每股淨值則尚未公布，定穎中國湖北黃石廠加上昆山廠，中國廠區月產能已達360萬呎，興建中的湖北黃石二廠，將在今年第三季開出首期新產能，產能將再增 10-15%，倘若中國汽車能大舉復甦，定穎投控可受惠，新股掛牌低點18.95元是多空關鍵。

泰鼎-KY、臻鼎-KY區間操作

泰鼎-KY(4927)上半年EPS4.08元，8月營收10.7億，月增率達25.6％，累計前8月營收達100.4億，年增8.86％。泰鼎-KY持續佈局新產品，包括電動車、記憶體模組、5G、衛星相關網通等，且汽車板除了日系客戶，將陸續增加歐系、韓系新客戶。股價量縮於低檔整理，且缺乏法人布局，待季線站上再考慮進場。臻鼎-KY(4958)上半年EPS4.77元，隨著蘋果新品量產，加上秦皇島BT新廠產能的挹注，推升8月營收攀上今年高點，8月營收165.39億，月增25.36%、年增13.9%，累計前8月營收981.82億元，年增18.11%。由於蘋果訂單量未減，拉貨進度也不變，今年下半年會較去年同期成長，預估Q3旺季營收將有4成的季成長率。股價在外資買盤下站上所有均線，不過投信並不買單，7月以來的上升趨勢線為多空關鍵，前高121元與122元能否突破則是強弱關鍵，否則僅能區間操作。

燿華第二~敬鵬P/B比僅0.77倍

敬鵬(2355)在毛利率改善下，Q2EPS跳升到0.3元，較第一季的0.01元明顯改善，敬鵬上半年汽車板營收比重高達80%，出貨金額69.94億，為台系車用板上半年出貨金額之冠，敬鵬也對車用板調高售價，加上新台幣貶值，有助今年營收及獲利。外資長期以來默默佈局吃貨，目前所有均線在29-32元間糾結，股價也突破長期下降壓力線，月線與季線更呈現黃金交叉，一旦增量收復年線，波段攻勢不容小覷。此外目前敬鵬每股淨值為38.72元，P/B比僅只有0.77倍，較其它車用板公司超過1倍的P/B比來得低，故中長線在汽車產業復甦下，敬鵬將有機會成為燿華股價大漲後的重要多方指標股。