法人拚績效 鎖定三大族群

【撰文／王榮旭】

美國8月通膨數據降幅遠不如市場預期，道瓊指數前波彈到34281，指數最低跌到31048，跌掉三千點後才止跌反彈，馬上再度重挫破底，FED鷹派升息已勢不可擋，目前美國CPI還在8.3%，遠高於目標2%，升息利空短時間無法出盡，科技股對利率敏感，費半指數仍在季線下走勢最弱，台股與費半連動性高，這次台股同樣出現技術性反彈，先前提醒大盤就算彈到季線，量能沒跟上就容易打回原形，縱然台積電8月營收2181億大幅創高，越彈反而量越縮，量價背離，大盤中線偏空易跌難漲，但有國安護盤台股變成「慢熊」，外資持續調節大型股，內資反而趁機會點火具業績保護的中小股，上期看好的胡連(6279)8月營收6.2億，月增18.47%，年增65.42%，營收連3月創新高，Q4進入旺季，在投信持續加碼下，創2018年以來新高價181元。

投信Q3績效靠IPC，緩步墊高挑戰8字頭

先前提醒選股避開下半年景氣有疑慮的族群，布局重心在多次看好的IPC、網通及車用，個股底部越墊越高，振樺電是投信今年持心持股，今年以來買超7931張，持股比例達11.4%，8月營收12.05億續創新高，9月創波段新高176元高檔整理。IPC股看大作小，立端8月業績8.39億，營收雖未創高，但年增46%成長力道強，今年上半年EPS 2.9元，全年獲利估6~6.5元，立端獲利能力不亞於廣積、威強電，但股價卻落後快10元，有機會落後補漲。另一檔IPC股虹堡8月創掛牌以來新天價86元，8/26爆出6萬張天量，衝太快籌碼反而不安定，股價爆量回月線整理，隨著Q4進入旺季，有望挑戰新高。

網通受惠缺料緩解，下半年業績有看頭

啟碁(6285)受惠網通晶片及關鍵零組件緩解，營收連3月創高，8月營收85.39億，月增3.6%，年增46.9%，隨著企業及電信設備持續升級，加上新客戶和原有客戶的新產品線需求，目前訂單能見度已到明年中，今年上半年EPS 2.2元，全年EPS估5.4元以上，投信，自9月以來連日買超近2900張，今年以來共買進1.6萬張，股價創2018年以來新高，有機會挑戰百元。正基(6546)8月營收2.81億，受歐美客戶放暑假期間及工作天數較短，8月營收雙減，月減14.5%，年減14%，目前在手訂單仍維持強勁，下半年隨缺料緩解，全年獲利1個股本看法不變，主力籌碼未鬆動，KD低檔交叉。